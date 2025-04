Après une visite chez le vétérinaire, ils comprennent pourquoi leur chaton intrépide semblait n’avoir peur de rien

Pouf, un chaton gris et blanc, vivait au sein d’une colonie de chats avant d’être repéré par un bienfaiteur. Inquiet pour le bien-être des félins, ce dernier a contacté l’association Chatons Orphelins Montréal afin d’obtenir de l’aide. Le jeune chat a été pris en charge par les sauveteurs, mais ce n’est que quelques semaines plus tard que ceux-ci ont découvert la surdité partielle du quadrupède.

Il faut dire qu’ils étaient très préoccupés par les autres soucis du quadrupède lorsque ce dernier est arrivé au refuge. Il souffrait d’une insuffisance pondérale, de problèmes gastriques ainsi que d’une otite, rapportait Love Meow. Les bienfaiteurs se sont d’autant plus inquiétés quand son état s’est aggravé, mais le petit s’est battu pour sa vie.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Une combativité à toute épreuve

Grâce au professionnalisme de ses sauveteurs et à sa propre ténacité, la boule de poils s’est doucement rétablie : « Il a très bien réagi au traitement et a commencé à prendre du poids et des forces », partageaient les membres de l’association. Puisqu’il était mieux dans ses pattes, il a commencé à sortir de sa coquille et ses humains ont constaté à quel point il était audacieux.

Malgré son passé difficile, rien ne semblait l’arrêter ou lui faire peur. Il débordait de confiance et ses hôtes ont d’abord pensé que c’était directement lié à sa personnalité. Toutefois, à la suite d’une consultation chez le vétérinaire, ils ont compris pourquoi le félin ne se laissait jamais impressionner ni par les bruits soudains ou encore le tintamarre de l’aspirateur : Pouf était malentendant : « Le vétérinaire a confirmé qu’il était partiellement sourd depuis son plus jeune âge », déclarait un porte-parole du refuge.

Cela n’a jamais été un handicap pour l’animal, qui n’a certainement pas conscience de sa pathologie puisqu'elle n'entachait pas son assurance, bien au contraire. Il est à l’aise en toute circonstance, à la maison comme en extérieur. Avec une telle confiance, il fera certainement le bonheur d’une famille prête à lui ouvrir son cœur !