Après une rupture douloureuse, elle choisit d’adopter le plus vieux chat du refuge et leur rencontre bouleverse les bénévoles (vidéo)

La première rencontre avec un animal est quelque chose que l’on n’oublie pas. Séparée il y a 3 ans, cette femme avait une idée précise en tête : ouvrir son cœur à un chat qui en avait besoin, et à qui elle pourrait apporter le meilleur. Si sa demande a étonné tout le monde, elle a aussi fait l’objet d’une grande admiration.

Ce genre de demande n’est pas fréquente dans les refuges. On le sait, la majorité des adoptants se tournent vers de chats jeunes, dynamiques, et délaissent les animaux plus âgés, de peur d’être confrontés à des frais médicaux trop importants. Cette femme prénommée Heather est un exemple pour ses abonnés TikTok.

@canagirllivedamn / TikTok

Un chat sénior et peu amical

Lorsque Heather a adressé sa requête à l’équipe du refuge, celle-ci a été surprise, mais a également été très touchée par ce choix assumé qui manque souvent. Les bénévoles pensaient que « le chat le plus vieux du refuge », connu pour son caractère peu amical, ne voudrait pas se présenter, mais c’est tout le contraire qui s’est produit.

@canagirllivedamn / TikTok

Un choix mutuel

Heather et son nouvel acolyte ont déjoué tous les pronostics. Le chat gris n’a pas couru vers elle, en effet, mais il s’est montré très avenant, baissant la tête pour accepter ses caresses et finissant même par se frotter à l’adoptante. Le cœur de cette dernière a été bouleversé, et elle a su qu’elle venait de prendre la meilleure des décisions. En effet, auparavant, confiait l’équipe de bénévoles à PetHelpful, le félin âgé ne s’était jamais vraiment montré amical envers les étrangers. Une étape a été franchie plus rapidement que prévue, pour le plus grand bonheur d’un duo qui s’apprête à vivre un joli quotidien. Une vidéo publiée sur le compte « @canagirllivedamn » permet aux utilisateurs de mettre des images sur le tendre moment.

« Il t’attendait »

Difficile de rester de marbre face à ces images qui montrent un respect mutuel évident. Les mouchoirs sont de sortie chez les utilisateurs qui sont plusieurs à affirmer : « Il t’attendait ». D’autres tiennent à rendre un hommage aux chats séniors, qui contrairement à ce que l’on peut penser, sont souvent dociles et adaptables. Ils ont derrière eux une expérience de vie, pas toujours bonne, mais qui leur permet de reconnaître les endroits sécurisés. Au lendemain de sa rupture, Heather est déterminée à accompagner au mieux son nouveau compagnon. Déjà aimant, ce dernier compte bien lui rendre la pareille.