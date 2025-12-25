Après une livraison devant sa porte, une femme entend un miaulement venant d’un de ses colis
Lorsque Claudia a entendu des miaulements provenant de la banquette arrière de son véhicule, elle était dans l’incompréhension. Elle venait de déposer son chat chez le vétérinaire… Comment cela pouvait-il être possible ? C’est en examinant d’un peu plus près les colis qu’elle avait récupéré la veille, qu’elle a finalement résolu le mystère.
À Riverview, en Floride (États-Unis), l’équipe du refuge pour animaux First Ladies Farm and Sanctuary, fait de son mieux pour trouver des foyers aimants pour les chats et les oiseaux domestiques dans le besoin. Comme le rapporte The Dodo, les sauvetages y prennent parfois une tournure inattendue, à l’image de l’expérience récente de Claudia E. White, directrice et vice-présidente de l’établissement.
Une livraison inhabituelle…
Lorsque Claudia a découvert une pile de colis devant son entrée, elle n’y a pas prêté spécialement attention. Les cartons Amazon et Chewy, ressemblaient aux livraisons habituelles du refuge, alors elle les a simplement empilés à l'arrière de sa voiture, les laissant là pour la nuit. Le lendemain, elle a rapidement compris que quelque chose clochait…
© First Ladies Farm and Sanctuary / Facebook
Alors qu’elle venait de déposer un minou chez le vétérinaire, elle a entendu un faible miaulement provenant de l'arrière de la voiture sur le chemin du retour. D’où pouvait provenir ce bruit ?
Après s’être garée, Claudia a examiné les colis et a remarqué avec angoisse que l'un d'eux était percé de trous. C’est en soulevant les rabats du carton qu’elle a alors croisé le regard du minuscule chaton noir abandonné à l'intérieur.
© First Ladies Farm and Sanctuary / Facebook
Un chaton qui se bat pour sa fin heureuse
Indignée, mais soulagée de trouver le bébé chat en vie, Claudia a partagé plus tard sur Facebook cette déchirante découverte. « Il n'y avait même pas une couverture ou une serviette, sans parler de nourriture ou d'eau », écrit-elle. « C'est un bébé ! »
© First Ladies Farm and Sanctuary / Facebook
Après avoir été ramenée en sécurité au refuge, la petite boule de poils a reçu les soins nécessaires pour soigner une infection respiratoire et une anémie causée par les puces. Pendant plusieurs semaines, le chaton a lutté pour survivre, et peu à peu, il a commencé à reprendre des forces.
A lire aussi : Trouvée errante à l'âge de 17 ans, cette chatte affaiblie et en sous-poids reprend goût à la vie grâce à ses bienfaiteurs
© First Ladies Farm and Sanctuary / Facebook
Aujourd’hui, il poursuit sa convalescence et se prépare à rejoindre enfin sa famille pour la vie. Selon Claudia, « ce petit passager clandestin aura un foyer formidable ! ». Avec elle et son équipe, on ne peut que se réjouir que son histoire bouleversante connaisse cette fin heureuse.
Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web
Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.
Aucun commentaire