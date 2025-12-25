Après une livraison devant sa porte, une femme entend un miaulement venant d’un de ses colis

Lorsque Claudia a entendu des miaulements provenant de la banquette arrière de son véhicule, elle était dans l’incompréhension. Elle venait de déposer son chat chez le vétérinaire… Comment cela pouvait-il être possible ? C’est en examinant d’un peu plus près les colis qu’elle avait récupéré la veille, qu’elle a finalement résolu le mystère.

À Riverview, en Floride (États-Unis), l’équipe du refuge pour animaux First Ladies Farm and Sanctuary , fait de son mieux pour trouver des foyers aimants pour les chats et les oiseaux domestiques dans le besoin. Comme le rapporte The Dodo, les sauvetages y prennent parfois une tournure inattendue, à l’image de l’expérience récente de Claudia E. White, directrice et vice-présidente de l’établissement.

Une livraison inhabituelle…

Lorsque Claudia a découvert une pile de colis devant son entrée, elle n’y a pas prêté spécialement attention. Les cartons Amazon et Chewy, ressemblaient aux livraisons habituelles du refuge, alors elle les a simplement empilés à l'arrière de sa voiture, les laissant là pour la nuit. Le lendemain, elle a rapidement compris que quelque chose clochait…

© First Ladies Farm and Sanctuary / Facebook

Alors qu’elle venait de déposer un minou chez le vétérinaire, elle a entendu un faible miaulement provenant de l'arrière de la voiture sur le chemin du retour. D’où pouvait provenir ce bruit ?

Après s’être garée, Claudia a examiné les colis et a remarqué avec angoisse que l'un d'eux était percé de trous. C’est en soulevant les rabats du carton qu’elle a alors croisé le regard du minuscule chaton noir abandonné à l'intérieur.

© First Ladies Farm and Sanctuary / Facebook

Un chaton qui se bat pour sa fin heureuse

Indignée, mais soulagée de trouver le bébé chat en vie, Claudia a partagé plus tard sur Facebook cette déchirante découverte. « Il n'y avait même pas une couverture ou une serviette, sans parler de nourriture ou d'eau », écrit-elle. « C'est un bébé ! »

© First Ladies Farm and Sanctuary / Facebook

Après avoir été ramenée en sécurité au refuge, la petite boule de poils a reçu les soins nécessaires pour soigner une infection respiratoire et une anémie causée par les puces. Pendant plusieurs semaines, le chaton a lutté pour survivre, et peu à peu, il a commencé à reprendre des forces.

© First Ladies Farm and Sanctuary / Facebook

Aujourd’hui, il poursuit sa convalescence et se prépare à rejoindre enfin sa famille pour la vie. Selon Claudia, « ce petit passager clandestin aura un foyer formidable ! ». Avec elle et son équipe, on ne peut que se réjouir que son histoire bouleversante connaisse cette fin heureuse.