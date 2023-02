Après un voyage de 12000 kilomètres vers sa nouvelle vie, ce chat conquiert le net en "dansant" sur un tube de Michael Jackson

Le look de Seamus ne laisse personne indifférent. Ce chat Scottish Fold à la robe noire et aux yeux jaunes fait qu’il ne passe jamais inaperçu, encore moins sur les réseaux sociaux où il compte de nombreux followers. Sur Twitter, Instagram ou encore TikTok où il est surnommé « Seamus T Cat », ses vidéos sont toujours très suivies.

L’une d’elles, relayée par Cole & Marmalade, est un montage de séquences où on le voit à l’œuvre et synchronisées à la perfection avec la chanson « Smooth Criminal » de Michael Jackson. Un tube planétaire sorti en 1988 et dont le rythme très soutenu colle à merveille à l’image d’un Seamus survolté.

Cette vidéo a rencontré un succès si retentissant qu’elle a été reprise par le compte Twitter officiel consacré au défunt « Roi de la Pop ». « Cela pourrait être l'une des vidéos de danse les plus originales jamais diffusées sur une chanson de Michael Jackson sur Instagram. Seamus T Cat alias seamus_the_scottish_fold sur IG exécute sa routine de danse féline sur ‘Smooth Criminal’ », peut-on ainsi lire dans ce tweet.

