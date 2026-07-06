Après un feu de broussailles, les pompiers pensent sauver un chaton domestique avant de découvrir qu’il s’agit d’un lynx roux

En mai dernier, un feu de broussailles s’est déclaré à Sanibel, en Floride. Intervenus sur place, les pompiers de Bayshore ont réussi à maîtriser l’incendie et l’un d’eux, nommé Julian Roman-Kulwicki, a trouvé un chaton abandonné. Après l’avoir enveloppé dans sa veste, il a contacté la Clinic for the Rehabilitation of Wildlife (CROW) pour leur demander de l’aide. C’est là-bas que la petite chatte, qui s’avérait être un bébé lynx roux, a été prise en charge et soignée, le temps qu’elle puisse retourner à la vie sauvage.

« Elle était froide au toucher… » lorsque Julian Roman-Kulwicki a trouvé la petite chatte au milieu des cendres de l’incendie survenu en mai dernier à Sanibel, en Floride, le long d’Orange Blossom Boulevard. Le tout nouveau pompier volontaire ne s’attendait pas à tomber sur un petit animal au cours de cette intervention aux côtés de son équipe de pompiers de Bayshore . Pourtant, il n’a pas hésité une seconde à lui venir en aide.

Une orpheline sauvage

Mais alors qu'il pensait sauver un chaton domestique, Julian s’est rendu compte qu’il était loin du compte. « J’ai commencé à faire des recherches et j’ai découvert qu’il s’agissait d’un bébé lynx roux », expliquait-il sur le site web de la CROW.

Bayshore Fire Rescue / facebook

Après avoir enveloppé la petite orpheline dans sa veste, pour la réchauffer, il a contacté Kaitlyn Doherty, une sauveteuse expérimentée de la faune sauvage. Inquiète, celle-ci a aussitôt décidé de conduire la chatte à la Clinic for the Rehabilitation of Wildlife (CROW).

Un chaton en bonne santé

Arrivée à la CROW, la chatte a été examinée. « Les vétérinaires de CROW n’ont constaté aucune brûlure, aucune blessure ni aucun problème pulmonaire immédiat chez la petite chatte. L’une de nos principales préoccupations à ce stade est le risque d’inhalation de fumée. Même lorsque les animaux semblent stables au départ, des complications respiratoires peuvent apparaître avec le temps ; nous la surveillons donc de très près », précisaient les membres de la CROW. Âgée d’environ 4 à 6 semaines au moment de son sauvetage, la petite femelle lynx a été baptisée Ash par son sauveteur et se remet tranquillement de ses émotions grâce aux soins prodigués par la CROW qui indiquait qu’elle continuait de « guérir et d’apprendre à devenir un lynx roux après l’expérience traumatisante d’avoir été laissée seule et orpheline au milieu d’un feu de broussailles ».

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Bayshore Fire Rescue / facebook

Elle continue de se rétablir en attendant d’être relâchée

En un mois, Ash est passée de 600 à 1250 grammes, comme l'indiquait le média The Dodo . « Elle prend du poids, ses poumons sont sains et elle ne présente aucun signe de complications persistantes liées à l’exposition à la fumée », précisait le Dr Jessica Comolli, directrice médicale et de recherche du CROW. « Même si nous continuons à la surveiller de près, son avenir s’annonce très prometteur. »

Pour éviter que la chatte ne s’attache aux humains qui la soignent (un phénomène appelé « empreinte ») et ainsi faciliter sa future remise en liberté, les membres du personnel portent un masque en sa présence. « Cela permet d’empêcher les lynx roux de s’habituer aux humains pendant leur convalescence et leur préparation au retour à la vie sauvage », expliquait la CROW.

Lorsque la petite rescapée sera assez forte, elle sera transférée dans un centre spécialisé pour être élevée avec d’autres chatons lynx roux afin qu’elle puisse retourner à la vie sauvage.

« Je suis heureux qu’elle bénéficie des meilleurs soins possibles et je suis extrêmement reconnaissant envers CROW », concluait Julian Roman-Kulwicki qui continue de suivre les progrès de sa petite protégée.

L’info Woopets : qu’est-ce que le phénomène d’empreinte chez l’animal ?

Le phénomène d’empreinte est une forme d’apprentissage survenant au début de la vie d’un jeune animal. Cela lui permet d'identifier un parent ou ses congénères de façon durable. Décrit pour la première fois par un éthologue autrichien nommé Konrad Lorenz grâce à ses travaux sur des oisons, ce phénomène est très marqué chez les oiseaux, mais existe aussi chez les mammifères.