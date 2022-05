Après plusieurs tentatives de sauvetage, un chat perché à 24 mètres de haut doit son salut à un grimpeur d'arbres professionnel

Peanut a causé une belle frayeur à sa famille, originaire du Massachusetts (États-Unis). La chatte a passé plusieurs heures coincée dans un arbre très grand. Heureusement, un héros répondant au nom d'Andrew Joslin a volé à son secours.

Flâner à l'extérieur, chasser et grimper dans les arbres, telles sont les activités quotidiennes de Peanut. Mais un jour, la chatte de 8 ans a mal calculé son coup. Au cours du mois dernier, elle s'est amusée à escalader les branches d'un conifère gargantuesque. Le vertige ? Ce mot lui est totalement inconnu.

© WCVB Channel 5 Boston / YouTube (capture d'écran)

Hélas, sa petite aventure en hauteur s'est muée en catastrophe. L'ascensionniste s'est retrouvée prise au piège au milieu des épines du pin blanc, rapporte le site web Patch dans un article paru le 28 avril 2022. Si la montée s'est avérée facile, la descente était une autre histoire...

Après avoir découvert sa situation délicate, ses propriétaires affolés ont contacté les pompiers. Malheureusement, l'agitation causée par cette première tentative de sauvetage a engendré frayeur et panique. Perturbée par le bruit et la présence de tant d'inconnus, Peanut s'est réfugiée beaucoup plus haut, à près de 24 mètres au-dessus du sol. Une chute pouvait lui être fatale.

© Sherborn Fire & Rescue Department / Facebook

Peanut a retrouvé les bras réconfortants de ses propriétaires !

En raison de cet échec cuisant, sa famille a décidé de faire appel aux services d'Andrew Joslin, fondateur de la Tall Pines Tree School. Grimpeur d'arbres professionnel dans la vie de tous les jours, Andrew se révèle un super-héros pour les chats en détresse à ses heures perdues.

Cet as de l'escalade, passionné par le tree climbing (grimpe encadrée dans les arbres), a d'abord essayé de titiller la gourmandise du félin en lui apportant des sardines. L'odeur alléchante des poissons n'a pas pour autant attirer Peanut. L'homme a réalisé plusieurs tentatives de sauvetage à l'instar des soldats du feu, sans succès.

© WCVB Channel 5 Boston / YouTube (capture d'écran)

Finalement, l'installation d'un piège au niveau du tronc a permis au professionnel de récupérer l'animal. « Je vais mettre une bâche dessus, le tapisser d'aiguilles de pin, en faire un abri accueillant pour le chat », a-t-il déclaré à WCVB. Après une heure d'opération, le duo était de retour sur la terre ferme, pour le plus grand soulagement des membres du foyer !

Grâce à sa patience, sa détermination ainsi que son savoir-faire, Andrew a réussi à « gravir un arbre » haut la main et sauver une vie.

© WCVB Channel 5 Boston / YouTube (capture d'écran)