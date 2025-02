Après la perte de ses chatons dans un accident de la route, cette chatte attend une famille pour panser ses blessures

C’est en Roumanie que le drame s’est déroulé. Newsweek a relaté l’histoire d’une chatte de 2 ans nommée Freckles qui a été retrouvée abandonnée au milieu de nulle part. Selon une vidéo TikTok publiée le 8 janvier par le compte @onlyrescues. Freckles a été secourue alors qu’elle se trouvait avec ses chatons, tous tués par des voitures qui passaient. Elle était sur le point de connaître le même sort tragique lorsqu’un sauveteur l’a aperçue et l’a recueillie.

La pauvre chatte a ensuite été confiée à l’organisation Saving Romania's Abandoned Souls Rescue, qui œuvre pour sauver les chiens et les chats abandonnés ou victimes de maltraitance.

L’association travaille en collaboration avec Only Rescues, une organisation basée au Royaume-Uni. Freckles restera en Roumanie pendant que les demandes d’adoption seront examinées, et elle rejoindra le Royaume-Uni dès qu’un foyer lui sera trouvé. En attendant, elle se remet péniblement de ce drame.

En légende de la vidéo, on peut lire que Freckles est « L'incarnation de la douceur » malgré tout ce qu’elle a traversé. La pauvre chatte s’entend bien avec les autres chats et chiens. L’association pense qu’elle conviendrait parfaitement à une famille ayant des « enfants doux et affectueux » de 7 ans ou plus.

Les demandes d’adoption ne sont plus acceptées

Si Freckles est toujours répertoriée sur le site d’adoption de Only Rescues, Saving Romania's Abandoned Souls Rescue a annoncé que les demandes ne sont plus acceptées. Elle est à présent « Réservée en attente de la vérification du foyer ».

Ce genre de vérifications sont courantes, les refuges examinent les dossiers pour trouver un foyer qui convienne parfaitement à l’animal en question.

En attendant, la vidéo sur TikTok continue de cumuler les vues et les commentaires. Elle atteint plus de 20 000 vues et on peut y lire des commentaires comme : « Pauvre maman, quelle vie dure remplie de pertes solitaires » ou encore « Elle mérite le meilleur, c’est une histoire si triste et déchirante pour cette pauvre fille. J’espère qu’elle trouvera bientôt son foyer pour toujours. ».