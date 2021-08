Superbe élan de solidarité pour retrouver le chat d’un chauffeur routier disparu depuis 4 jours

En apprenant qu’un camionneur était désespérément à la recherche de son chat disparu sur une aire d’autoroute, de nombreuses personnes sont spontanément passées à l’action pour lui venir en aide. La mobilisation s’est faite notamment sur les réseaux sociaux.

C’est la fin de l’angoisse pour un chauffeur poids-lourd qui était sans nouvelles de son chat depuis 4 longs jours. L’animal a été retrouvé sain et sauf après un bel élan de solidarité, comme le rapportait 14 News ce jeudi 5 août.

Le félin en question s’appelle Charlie Archie. Il passe le plus clair de ses journées sur les routes aux côtés de Leon Colbert, son routier de propriétaire. Grâce au chat, ce dernier se sent beaucoup moins seul lorsqu’il est au volant de son camion, surtout lorsqu’il est loin de sa Virginie natale. L’homme et son animal de compagnie sont donc très attachés l’un à l’autre.

Roni Colbert / Facebook

Samedi dernier (31 juillet), pourtant, l’impensable s’est produit. Ce jour-là, Leon Colbert avait décidé de s’accorder une halte sur une aire de service de l’autoroute 41 à Haubstadt, dans l’Etat de l’Indiana. C’est là que Charlie Archie a décidé de sauter hors du camion pour prendre la poudre d’escampette.

Son humain n’a même pas eu le temps de réagir ; le chat était déjà loin. Leon Colbert a passé des heures à le chercher sur place, mais Charlie Archie s’était totalement volatilisé. Désespéré, il a été contraint de s’en aller sans son fidèle compagnon.

Leon Colbert / Facebook

Réseaux sociaux, caméras et affiches

Sa famille s’est mobilisée pour l’aider à retrouver son chat, puis des internautes en ont fait de même. Un groupe Facebook intitulé Charlie’s Angels a été créé le mardi 3 août. Des personnes ont installé des caméras avec de la nourriture pour attirer le félin, tandis que d’autres ont placardé des avis de recherche dans les rues.

Charlie Archie a finalement été retrouvé, comme annoncé sur le groupe hier jeudi. La veille au soir, la voisine de l’auteure de la publication avait vu un chat jouer dehors en rentrant chez elle. Elle l’avait reconnu et en avait eu la confirmation en lisant son nom sur son collier. Il était d’ailleurs venu vers elle lorsqu’elle l’avait appelé par son nom.

C’est donc un Leon Colbert extrêmement ému qui a pu à nouveau embrasser et caresser son chat. Il a tenu à remercier tous ceux qui ont pris part aux recherches et manifesté leur soutien pendant cette dure épreuve, qui s’est heureusement bien terminée.

Misty Naas / Facebook