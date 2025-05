Après la découverte d'une chatte sans vie dans son garage, une bonne samaritaine accueille sans hésiter ses chatons devenus orphelins (vidéo)

Lexi Hagen, originaire de Louisiane (États-Unis), a récemment trouvé une chatte sans vie sur sa propriété. 2 jours après cette triste découverte, la femme a été surprise par des miaulements pendant un entraînement de sport dans son garage. Elle a alors compris que la féline décédée avait laissé sa progéniture derrière elle avant de rejoindre les anges.

La rencontre avec les jeunes chats a été immortalisée dans une vidéo et postée sur TikTok. Sur les images, on découvre Lexi en train de s’entraîner dans son garage. D’un coup, des miaulements retiennent son attention et la sportive arrête son entraînement.

Une surprise inattendue

Lexi, décide de suivre les bruits, emportant sa caméra avec elle. Elle a vite compris qu’il s’agissait de chatons et était persuadée qu’ils appartenaient à la chatte décédée, comme elle l’a indiqué à Newsweek : « Quand j'ai entendu les miaulements, j'ai compris qu'il s'agissait des chatons d'une chatte que nous avions récemment trouvée morte. Sachant que cela faisait 2 jours que nous l'avions retrouvée, j'ai paniqué, car je savais qu'ils devaient mourir de faim ».

Effectivement, Lexi ne s’était pas trompée. 4 chatons orphelins se trouvaient au sous-sol, livrés à eux-mêmes. Ne pouvant se résoudre à les abandonner, l’Américaine s’est occupée d’eux comme elle le pouvait. Elle les a nourris, les a réchauffés et leur a apporté de la tendresse. Elle leur a également appris à utiliser le bac à litière. Par chance, tous allaient bien et n’ont manqué de rien pendant leur séjour chez leur bienfaitrice.

A lire aussi : La position de sommeil atypique de ce chat tuxedo a intrigué près de 17 millions de personnes (vidéo)

Des au revoir déchirants

Malheureusement, cette dernière n’était pas en mesure de tous les garder. Elle a donc organisé leur placement dans des maisons aimantes, où ils passeront le restant de leurs jours. La sauveteuse était triste de s’en séparer, mais reconnaissante d’avoir pu les sauver : « C'était difficile de ne pas s'attacher parce qu'ils étaient si petits, mignons et impuissants [...] Mais nous savions que nous n'étions qu'une étape dans leur parcours, et que notre mission était de les garder en sécurité et en bonne santé avant qu'ils ne trouvent un nouveau foyer ».