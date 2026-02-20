Après la découverte d'un chat pesant 1,2 kilo dans un sac, une association menace d'utiliser les caméras de surveillance pour retrouver le propriétaire

Un chat a été retrouvé dans un état alarmant à Cannes, déclenchant la mobilisation immédiate d'une association locale. Ses besoins médicaux particuliers et le mystère autour de son passé poussent aujourd’hui les bénévoles à lancer un appel à la solidarité et aux témoignages.

Le mardi 10 février, l'association Rien que pour Eux, qui intervient un peu partout dans les Alpes-Maritimes, a lancé un appel à témoins sur sa page Facebook après le sauvetage d'un chat abandonné dans des conditions choquantes.

Le félin au pelage roux avait été découvert par la police 3 jours plus tôt, dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 février, rue Alexandre III à Cannes. On l'avait enfermé dans un sac, rapportait France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur .



Pris en charge par l'équipe de Rien que pour Eux, il a été examiné par des vétérinaires. Ceux-ci ont constaté que, bien qu'étant adulte, ce chat ne pesait que 1,2 kilogramme, soit le poids d'un chaton. Des troubles neurologiques, des malformations et une importante déficience visuelle ont également été diagnostiqués.

Ayant besoin de soins poussés, il a été transporté à clinique vétérinaire Lingostière de Nice. Il était prévu qu'il se fasse examiner par un vétérinaire neurologue.

Dans son post Facebook, Rien que pour Eux précisait par ailleurs qu'il n'était ni identifié par puce, ni castré. « Il a des soucis de santé et nous avons besoin de connaître son passé pour le sauver », peut-on lire de la part de l'association qui a ajouté qu'une « plainte pour abandon va être déposée avec demande d'accès aux caméras ».

« Le dépôt de plainte nous permettrait de saisir les caméras de la ville et peut-être de retrouver le responsable de cet abandon »

« Il est préférable que le propriétaire se manifeste pour une cession à l'amiable et pour nous expliquer ses problèmes de santé si il ne veut pas être poursuivi », a aussi prévenu Rien que pour Eux.

Contactée par France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, Anne, responsable-adjointe de l'association, indique que cette dernière « attend encore la constatation du neurologue pour avoir toutes les pièces à verser au dossier. Le dépôt de plainte nous permettrait de saisir les caméras de la ville et peut-être de retrouver le responsable de cet abandon ».