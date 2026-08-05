Après avoir veillé sur eux sous un hangar près d'un chantier, cette bénévole sauve 4 chatons et leur mère au sevrage

Nés sous un hangar, ces 4 chatons ont été pris en charge au moment de leur sevrage, leur maman a également été soignée. Alexandra May, bénévole, a veillé sur eux durant des semaines, espérant qu’ils ne prendraient pas la fuite avant une possible intervention. Tout s’est déroulé pour le mieux, et les chatons ont pu rejoindre une famille d’accueil.

Il est difficile d’intervenir auprès de chatons qui ne sont pas encore sevrés. Le risque est de rompre le lien avec la maman, et de briser la confiance établie. C’est pour cette raison qu’Alexandra May a protégé la maman et sa portée à distance, en veillant à ce qu’ils évoluent bien malgré des circonstances très difficiles.

Un environnement inapproprié

La chatte avait mis bas sous un hangar, juste à côté d’un chantier très bruyant. Évoluant dans un environnement angoissant, les chatons ont grandi aux côtés d’une maman protectrice. La bénévole guettait le moment du sevrage, et a pu convoquer une équipe compétente au bon moment. Elle confiait à ce moment-là à Love Meow : « Prions pour que nous passions 3 jours de plus ».

Love Meow / Instagram

Un travail d’équipe

Avec l’équipe de Friends Of Normie, Alexandra a pu arriver à ses fins. Les chatons ont été piégés avec douceur pour pouvoir leur procurer les soins nécessaires. La maman a également été capturée, la règle de l’association étant la suivante : « On ne laisse jamais une mère derrière ses chatons ».

La chatte a pu être stérilisée, puis remise dans la rue, l’environnement qu’elle connaissait le mieux. Les petits quant à eux ont été placés chez Alexandra qui a pu prendre soin d’eux comme elle l’espérait.

Love Meow / Instagram

De vrais boute-en-train

Très énergiques, les chatons ont pris leurs aises chez la bénévole. Chaque élément du quotidien est devenu digne d’intérêt.

Alexandra a pu voir se dessiner 4 personnalités bien trempées : Harry le plus aventurier, Cowgirl et Gizmo, les sœurs soudées du quatuor, et Macy, le plus sensible. Bientôt en route vers de nouvelles familles, les 4 chatons sont en bonne voie en grande partie grâce à leur sauveuse.

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Pourquoi la période pré-sevrage est-elle à risque ?

Le sevrage des chatons s’achève en général vers 2 mois. Les risques d’une intervention trop précoce sans précaution sont les suivants :