Après avoir veillé sur eux sous un hangar près d'un chantier, cette bénévole sauve 4 chatons et leur mère au sevrage
Nés sous un hangar, ces 4 chatons ont été pris en charge au moment de leur sevrage, leur maman a également été soignée. Alexandra May, bénévole, a veillé sur eux durant des semaines, espérant qu’ils ne prendraient pas la fuite avant une possible intervention. Tout s’est déroulé pour le mieux, et les chatons ont pu rejoindre une famille d’accueil.
Il est difficile d’intervenir auprès de chatons qui ne sont pas encore sevrés. Le risque est de rompre le lien avec la maman, et de briser la confiance établie. C’est pour cette raison qu’Alexandra May a protégé la maman et sa portée à distance, en veillant à ce qu’ils évoluent bien malgré des circonstances très difficiles.
Un environnement inapproprié
La chatte avait mis bas sous un hangar, juste à côté d’un chantier très bruyant. Évoluant dans un environnement angoissant, les chatons ont grandi aux côtés d’une maman protectrice. La bénévole guettait le moment du sevrage, et a pu convoquer une équipe compétente au bon moment. Elle confiait à ce moment-là à Love Meow : « Prions pour que nous passions 3 jours de plus ».
Un travail d’équipe
Avec l’équipe de Friends Of Normie, Alexandra a pu arriver à ses fins. Les chatons ont été piégés avec douceur pour pouvoir leur procurer les soins nécessaires. La maman a également été capturée, la règle de l’association étant la suivante : « On ne laisse jamais une mère derrière ses chatons ».
La chatte a pu être stérilisée, puis remise dans la rue, l’environnement qu’elle connaissait le mieux. Les petits quant à eux ont été placés chez Alexandra qui a pu prendre soin d’eux comme elle l’espérait.
De vrais boute-en-train
Très énergiques, les chatons ont pris leurs aises chez la bénévole. Chaque élément du quotidien est devenu digne d’intérêt.
Alexandra a pu voir se dessiner 4 personnalités bien trempées : Harry le plus aventurier, Cowgirl et Gizmo, les sœurs soudées du quatuor, et Macy, le plus sensible. Bientôt en route vers de nouvelles familles, les 4 chatons sont en bonne voie en grande partie grâce à leur sauveuse.
Pourquoi la période pré-sevrage est-elle à risque ?
Le sevrage des chatons s’achève en général vers 2 mois. Les risques d’une intervention trop précoce sans précaution sont les suivants :
- Un rejet par la mère
- Un stress important chez le chaton
- Des troubles du comportement
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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