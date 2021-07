Après avoir perdu tous ses biens dans un incendie, une famille est en larmes lorsqu'elle apprend que son chat a survécu

Dévasté par la destruction de son logement et de tout ce qui s’y trouvait, un père de famille pensait avoir également perdu sa chatte. Quand un pompier est venu vers lui en la tenant dans les bras, il n’a pu retenir ses larmes.

Un drame a touché plusieurs familles à Torquay, dans le comté du Devon (Sud-ouest de l’Angleterre), le vendredi 18 juin. A cause d’un incendie s’étant déclaré dans une résidence, des appartements ont été détruits et des locataires se sont retrouvés sans logement du jour au lendemain. Certains ont même tout perdu : meubles, habits, souvenirs, électroménager…

Daniel Matthews et les siens ont été sévèrement affectés. Leur domicile et tout ce qui leur appartenait sont totalement calcinés. Par-dessus tout, ils pensaient que leur chatte, âgée d’un an, avait péri dans l’incendie. « J’ai perdu tous mes biens. Tous mes vêtements. 36 années de ma vie et ma chatte Oreo », se désolait-il au micro de Devon Live, pendant que les pompiers s’efforçaient de maîtriser le feu, qui avait consumé la totalité du toit du bâtiment. L’animal était enfermé dans l’appartement et ses chances de survie semblaient quasi nulles.

Daniel Matthews venait d’arriver. Il était à son travail et on l’avait appelé pour lui expliquer ce qui se passait. Heureusement, quelques minutes après avoir confié sa détresse au média, l’un des soldats du feu est venu vers lui en courant et en criant son nom. Le pompier portait Oreo dans les bras.

« Je venais d’accepter sa mort »

La chatte était enveloppée dans une couverture et étourdie, mais elle était bel et bien vivante. « Je venais d'accepter que la chatte était morte », déclarait son propriétaire en larmes. Le père de famille l’a aussitôt récupérée et s’est éloigné.

Devon Live

Oreo s’en est rapidement remise. Daniel Matthews l’a confirmé le lendemain sur son compte Facebook, où il a posté plusieurs photos d’elle et de l’incident. « J’ai peut-être tout perdu dans cet incendie, mais au moins, personne n’est gravement blessé, et Oreo est à présent en bonne santé après cette épreuve », peut-on lire dans cette publication.

Une douzaine de camions de pompiers avaient été déployés sur les lieux, tant le feu était violent. Une personne a été hospitalisée, alors qu’une enquête a été ouverte pour identifier les causes de l’incendie.