Après avoir perdu espoir, son chat disparu il y a 5 ans fait sa réapparition

Disparue en 2017, une chatte a récemment refait surface à quelques encablures de l’ancienne résidence de sa famille. Sa maîtresse n’en revenant pas en apprenant la nouvelle.

Identifier son animal de compagnie permet d’entretenir l’espoir en cas de disparition, même des années après. L’histoire de Kiki, rapportée par Daily Star, en est la parfaite illustration.

Elizabeth Antev vit aujourd’hui en Ontario, au Canada. Sa chatte Kiki s’était volatilisée il y a 5 ans. Elle l’avait cherchée partout autour de chez elle, fait du porte-à-porte et placardé des affiches, mais le félin restait introuvable.



Plus le temps passait, plus elle se disait qu’elle ne la reverrait probablement plus jamais. Elle refusait de perdre totalement espoir malgré tout. Elizabeth Antev avait déménagé pour s’installer à 2000 kilomètres de son ancien domicile d’Edmonton, dans la province de l’Alberta. Elle avait toutefois gardé son ancien numéro de téléphone actif, celui figurant sur les données renvoyées par la puce d’identification de Kiki.

Retrouvée dans son ancien quartier

Récemment, une habitante d’Edmonton avait remarqué une chatte qui errait autour de sa maison. Hana Kadri avait alors pris l’habitude de lui donner à manger. L’animal lui rendait visite 3 fois par jour, mais ne se laissait pas approcher. Puis, avec l’aide d’un voisin, elle a réussi à la capturer pour l’emmener chez le vétérinaire. C’est là que la puce d’identification de Kiki a parlé.



Quand le vétérinaire a appelé Elizabeth Antev pour lui annoncer la nouvelle, elle a éclaté en sanglots. La chatte était saine et sauve, 5 ans après avoir disparu.

Un proche a fait le voyage en avion pour récupérer Kiki, qui a désormais 13 ans, et la ramener à sa propriétaire pour d’émouvantes retrouvailles.

