Après avoir offert son aide à de nombreux chats accueillis, Dunder a enfin un ami qui restera à la maison avec lui (vidéo)

Dunder est le chat de Sarah Bonner. À l’origine, la jeune femme n’avait aucune intention d’avoir un félin à la maison. Mais ses 11 collègues avaient tous des chats sans exception. Elle a donc vu de nombreuses photos et son cœur a commencé à s’attendrir.

Et puis un jour, un de ses collègues lui a demandé de garder son chaton pendant qu’il partait en vacances. Sarah a accepté, mais elle n’imaginait pas qu’elle s’attacherait si fortement à l’animal. C’est avec la larme à l’œil qu’elle l’a rendu à son propriétaire au bout d’une semaine. Dans la foulée, la jeune femme a pris sa décision : elle a adopté Dunder dans un refuge.

Plus de 22 chats accueillis

Sarah est tombée amoureuse des chats, et a décidé de commencer à en accueillir en tant que famille bénévole. Dunder a accepté et aidé tous les félins qui passaient par sa maison.

© dunderandfriends / Instagram

« Je pense que Dunder est très doué avec les chats accueillis parce qu'il a cette capacité innée à ressentir ce dont l'autre chat a besoin. […] Nous avons eu 22 félins accueillis et il s'est lié d'amitié avec chacun d'entre eux. J'ai aussi eu ma propre petite entreprise de garde de chats pendant un certain temps. Et nous avons dû accueillir plus de 50 chats au fil des ans. »

© dunderandfriends / Instagram

En effet, on peut voir dans la vidéo partagée par Sarah que Dunder câlinait et toilettait tous les animaux accueillis par ses parents. Le tout avec beaucoup de tendresse et d’amour.

Un déménagement et un changement de vie

Toutefois, il y a 6 mois de cela, Sarah a emménagé avec son conjoint et a donc changé de logement.

« Nous avons décidé de faire une pause dans notre famille d'accueil pour pouvoir nous installer dans notre nouvelle routine », a-t-elle expliqué à Newsweek. « C’était une pause bien méritée. Cependant, au bout d'un moment, il est devenu clair que Dunder se sentait seul et avait besoin d'un ami. »

© dunderandfriends / Instagram

Dès lors, Sarah a décidé d’adopter un second félin. Elle voulait par la même occasion aider un chat qui était depuis longtemps dans un refuge. Elle a donc adopté Mose, une chatte très timide qui était en refuge depuis 8 mois. Au départ, celle-ci restait cachée à l’étage.

© dunderandfriends / Instagram

Mais grâce à Dunder, qui est resté à ses côtés pendant des jours, elle a fini par oser rejoindre le reste de la famille.

© dunderandfriends / Instagram

« Une nuit, après deux semaines passées à se cacher à l’étage, Mose a finalement décidé de nous rejoindre dans le salon », se souvient Sarah. Depuis, Mose est à l’aise dans sa nouvelle maison, et elle est surtout devenue la meilleure amie inséparable de Dunder.

