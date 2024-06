Cet homme pensait que son chat menait seulement une double vie et découvre qu'il vivait dans de nombreux foyers en même temps

Partout où il va, Pete sème la joie et la bonne humeur. Ce chat a, en effet, le don de plaire à tout le monde et il en profite largement. Sa propriétaire n’a découvert que récemment qu’il avait « adopté » d’autres familles.

Depuis tout petit, un chat noir répondant au nom de Pete se montre amical envers tout le monde et fait preuve d’une grande curiosité. Il s’est très vite mis à explorer les environs de la maison de sa maîtresse Megan Holley, mais c’est surtout à partir de l’âge d’un an que son activité s’est intensifiée.

Aujourd’hui, son quartier n’a plus le moindre secret pour lui ; il en connaît tous les recoins et les habitants. « Des voisins me disaient qu'il se présentait devant leur porte pour faire sa sieste et recevoir leurs caresses avant de rentrer à la maison », explique son humaine à The Dodo.



Megan Holley

Il y a quelques mois, elle a découvert qu’il ne se rendait pas seulement chez une ou 2 familles dans le voisinage, mais une multitude. Son cercle d’amis et de résidences secondaires n’a fait que s’élargir au fil de ses escapades quotidiennes.

Une habitante du quartier a posté des images de son visiophone où apparaissait Pete et demandait si ce chat appartenait à quelqu’un. « Elle le nourrissait depuis près de semaines et lui accordait de l'attention, raconte Megan Holley. Après cela, plusieurs autres voisins de cette rue ont déclaré qu'ils l'avaient également nourri ou lui avaient donné des friandises. »



Megan Holley

Chouchou du quartier et roi de la maison

A partir de là, la propriétaire du félin savait qu’il menait de nombreuses vies. Même après avoir révélé son secret à tout le monde, les autres familles de Pete continuaient de le gâter.

« Un jour, Pete a même ramené un ami à la maison, un autre chat que nous croyions errant, mais dont il s’est avéré qu’ils vivait dans la rue derrière nous », dit sa maîtresse. Les voisins voient souvent les 2 matous ensemble et envoient à Megan Holley des messages pour l’en informer.



Megan Holley

« Il passe également du temps avec tous les collégiens et lycéens à leur arrêt de bus le matin, ajoute-t-elle. L'après-midi, il attend qu'ils descendent du bus pour qu'ils le caressent en rentrant chez eux, et ils le connaissent tous. »

Quand il est à la maison, Pete se comporte en bébé. Il adore qu’on le porte et il lui arrive souvent de s’endormir dans les bras de Megan Holley.

Megan Holley