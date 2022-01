Abandonné dans une boîte, ce chaton déterminé à vivre rencontre celui qui restera pour toujours son meilleur ami

Victime d'abandon, un chaton a trouvé la force de survivre. Il a même fait la rencontre la plus importante de sa vie...

Au cours de l'automne 2021, des résidents de l'Idaho (États-Unis) ont découvert une boîte en carton contenant plusieurs chatons. Le coffre et son précieux trésor avait été laissé à l'extérieur, dans le froid. Les bons Samaritains sont restés aux côtés des minuscules boules de poils, le temps que des bénévoles du Superhero Animal Rescue interviennent.

© Cindy Congdon

Malgré tous leurs efforts, un seul petit chat a survécu. L'unique survivant de la portée, doté d'une puissante volonté de vivre, a reçu le prénom Tucker.

© Cindy Congdon

Une connexion instantanée

L'orphelin à la robe grise a été pris en charge par la volontaire Cindy Congdon, rapporte Lovemeow. Au chaud, parfaitement soigné et surtout aimé, Tucker a commencé à bien se développer. Mais il avait un vide à combler... Tucker avait besoin d'un camarade de jeu, qui l'aiderait également à parfaire sa socialisation.

Justement, un autre chaton un peu plus âgé nommé Rowan, se sentait tout aussi seul. Cindy a donc organisé une rencontre. La connexion entre les 2 adorables félins, lesquels ont eu un départ dans la vie difficile, s'est avérée rapide.

© Cindy Congdon

Tucker et Rowan se sont mis à jouer et dormir ensemble. « Ils étaient recroquevillés ensemble dans leur lit chaque matin quand j'entrais, partageaient une assiette de nourriture sans se montrer grincheux et commençaient à se toiletter », a expliqué leur bienfaitrice. Rowan a ainsi enseigné l'art de la toilette à son nouveau copain.

© Cindy Congdon

Des chatons inséparables

Les 2 frères de cœur de mères différentes ont absolument tout partagé. Cindy espérait leur trouver la famille idéale, celle qui serait prête à les adopter ensemble. Heureusement, son vœu s'est accompli !

© Cindy Congdon

Tucker et Rowan ont été accueillis à bras ouverts par des personnes bienveillantes possédant déjà des animaux de compagnie. Les adoptants ont fait un long trajet en voiture pour récupérer les nouveaux membres de leur foyer. Les 2 meilleurs amis pourront ainsi grandir l'un à côté de l'autre, et profiter d'une véritable vie de VIP bien méritée !

© Cindy Congdon