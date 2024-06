Un chat abandonné par sa famille se cache sous l'évier de la cuisine à l'arrivée de ceux qui vont lui offrir une nouvelle vie

PuppyKittyNYCity, une association basée à New York, a été contactée au sujet d’un chat en difficulté. Ce dernier était seul dans un appartement déserté par ses maîtres, qui avaient déménagé en le laissant sur place.

Quand les bénévoles sont entrés, le félin au pelage tigré s’est empressé de se cacher sous l’évier de la cuisine. Il était complètement terrifié et sa peur s’ajoutait à son incompréhension du départ de sa famille.



PuppyKittyNYCity / Instagram

L’équipe de PuppyKittyNYCity l’a approché lentement et lui a longuement parlé pour le convaincre de quitter sa cachette et venir vers eux. Ils ont fini par y parvenir et ont ainsi pu l’emmener dans leurs locaux.

Avant de sortir de l’appartement, le chat tabby a balayé les lieux du regard, comme s’il cherchait encore ses propriétaires. Il s’est même posté à la fenêtre en miaulant son désespoir. « On pouvait entendre le chagrin dans ses cris », raconte Meagan, la fondatrice de PuppyKittyNYCity, à Love Meow.



Ses bienfaiteurs ont pu rapidement se rendre compte à quel point ce matou était doux et gentil. Ils l’ont appelé Leonardo DiCatprio.

L’attente n’a pas été longue

Au refuge, tout le monde est tombé sous le charme de cette créature à la tendresse exceptionnelle. Quand Meagan est venue le voir, il l’a gratifiée d’adorables ronronnements. « Bien qu'il ait été abandonné, Leo n'a pas perdu sa douceur, ni son affection », dit-elle.



Peu après sa prise en charge par PuppyKittyNYCity, Leonardo DiCatprio a été vu par un vétérinaire. Là encore, il a brillé par sa gentillesse et le praticien n’a eu aucun mal à l’examiner. Il a ainsi constaté que le chat était en bonne santé et ce dernier a pu être ajouté à la liste des animaux adoptables assez vite.



Meagan et ses camarades étaient persuadés que son attente d’une nouvelle famille n’allait pas être longue, en raison de son caractère. Ils avaient raison ; quelques jours plus tard, Leo a rejoint sa maison pour toujours, où il mène une vie heureuse et comble ses adoptants de joie.

