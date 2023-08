Une chatonne errante orpheline a la joie de retrouver sa sœur quelques semaines après son entrée en famille d’accueil

Alors qu’elle était en mission de stérilisation des chats errants dans une zone industrielle, une femme a trouvé une chatonne orpheline. Elle a cherché dans les environs, mais n’a pas retrouvé la trace des parents ni de potentiels frères et sœurs.

Le bébé ne pouvait pas survivre seul dans la nature, la femme l’a donc emmené chez elle pour lui offrir les premiers soins. Quelques semaines se sont écoulées, le temps que le félin soit débarrassé de toutes ses puces. Puis sa sauveuse l’a confié au refuge Toronto Humane Society, situé au Canada.

Quelques jours seule en famille d’accueil

Tania, une famille d’accueil bénévole du refuge, a pris en charge la chatonne. Celle-ci a été nommée Gamora. Elle était encore très petite et pesait moins de 300 grammes. Chacun de ses repas devait lui être donné à l’aide d’une seringue, toutes les 4 heures. Elle ne parvenait pas non plus à faire ses besoins seule, et devait être aidée par Tania.

D’un point de vue affectif, Gamora trouvait du réconfort auprès d’une fausse maman. Il s’agissait d’une peluche en forme de chat et équipée d’un battement de cœur automatique. Gamora aimait se blottir contre elle pour dormir.

Petit à petit, la jeune chatte a repris du poids, et donc de l’énergie. Mais il lui manquait cruellement une vraie compagnie féline.

La sœur de Gamora a été retrouvée

Pendant tout ce temps, la personne qui avait découvert le chaton dans la zone industrielle continuait à chercher dans l’espoir de trouver la famille de Gamora. C’est ainsi que quelques semaines après le sauvetage du félin, sa sœur a été découverte. Elle a été appelée Nebula et également prise en charge par Tania.

Lorsque les 2 sœurs se sont retrouvées, elles se sont presque immédiatement blotties l’une contre l’autre.

Elles ont ensuite tout fait ensemble, de l’apprentissage du bac à litière, aux parties de jeu animées. Elles adorent se câliner, mais sont aussi tendres envers leur maman d’accueil.

« Elles ont appris à manger dans un bol. Elles ont toutes les deux le tempérament le plus doux et sont si gentilles et tout à fait attachantes », a déclaré Tania à Love Meow.

Dès qu’elles seront prêtes, les sœurs félines seront proposées à l’adoption de manière conjointe, afin de ne plus jamais être séparées.