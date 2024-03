Après un bref moment d'angoisse en constatant l'absence de son chat, elle le retrouve avec une médaille en forme de coeur et un magnifique message

Une chatte appelée Piper s’était vu confier une mission de la plus haute importance de la part de son propriétaire et elle l’a brillamment remplie. Pour sa maîtresse qui venait tout juste de rentrer et s’étonnait de ne pas la voir, la surprise était de taille.

Sage Horn et Jakob Mattern forment un couple extrêmement complice et soudé. Tous 2 sont de grands amoureux des chats. La jeune femme l’a toujours été et c’est elle qui a « converti » Jakob à cette passion, alors qu’il ne s’y intéressait pas vraiment par le passé.

Il a fini par comprendre à quel point les félins étaient importants pour elle et s’est laissé volontiers emporter dans leur monde merveilleux. Ils ont adopté une chatte noire appelée Piper un an après avoir emménagé ensemble. Leur autre chat répond au nom de Phoenix.



Sage Horn / The Dodo

D’ordinaire, quand Sage Horn rentre à la maison, Piper et Phoenix l’attendent derrière la porte pour l’accueillir et lui faire la fête. Le jour de la Saint-Valentin, elle est revenue chez elle et s’attendait à retrouver son comité d’accueil habituel. Toutefois, seul Phoenix était là. Son congénère manquait à l’appel.

Inquiète, Sage Horn s’est mise à la chercher partout, s’imaginant toutes sortes de scénarios catastrophe. « Je suis montée à l’étage, j’ai offert des fleurs et des chocolats à mon compagnon et lui ai demandé où se trouvait Piper », raconte-t-elle à The Dodo.

Piper et Jakob ont parfaitement joué le coup !

Jakob Mattern lui a répondu qu’il l’avait peut-être accidentellement enfermée dans la chambre à coucher. Tous 2 sont allés la chercher et Piper se trouvait effectivement à l’endroit indiqué. Sage Horn était soulagée, mais étonnée de constater que la chatte portait un collier qu’elle ne connaissait pas. Une médaille en forme de cœur rouge y était accrochée et quelque chose était écrit sur cette dernière, mais sa maîtresse n’a pas eu le temps de le lire. La minette était affamée et s’est empressée d’aller retrouver sa gamelle dans la cuisine.



Sage Horn / The Dodo

Sage Horn l’a rejointe et a enfin pu découvrir le message inscrit sur la médaille : « Veux-tu m’épouser ? »



Sage Horn / The Dodo

Derrière elle se trouvait Jakob Mattern, un genou à terre et tendant une bague dans son écrin. « Ma chérie, je veux passer le reste de ma vie avec toi et les chats », lui a-t-il dit. Surprise et émue, elle répondu par un grand oui.

Piper a été parfaite dans le rôle de premier plan qu'elle a joué dans cette belle demande de mariage.

A lire aussi : Un chat errant secouru par une association passe des jours à la fenêtre à attendre que son meilleur ami le rejoigne



Sage Horn / The Dodo