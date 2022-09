On lui confie une chatte à accueillir provisoirement, il en tombe amoureux et trouve sa vocation

Il n’était pas un « homme à chats », comme il le dit lui-même, mais cela, c’était avant… Avant de faire la connaissance de Bambi. « Je suis tout simplement tombé amoureux d’elle », raconte Abdul à The Dodo.



The Dodo / YouTube

A l’époque, le chaton femelle se trouvait dans un refuge pratiquant l’euthanasie en Caroline du Nord. Il fallait trouver rapidement une famille d’accueil pour la jeune chatte. Lorsqu’on avait contacté Abdul à ce sujet, il avait tout de suite accepté malgré son manque d’expérience.



Bambi souffrait d’anxiété, tout comme lui. Plus le temps passait, plus ils s’attachaient l’un à l’autre et se faisaient mutuellement du bien. Au point qu’il dit considérer que c’est elle qui lui a sauvé la vie et non pas l’inverse.

Abdul n’était censé la garder que provisoirement, le temps de la préparer à l’adoption, mais il a finalement décidé de l’adopter lui-même. Entre Bambi et lui, c’est une véritable alchimie qui s’est mise en place.

Lorsqu’elle le regarde avec ses grands yeux, il a l’impression qu’elle lui dit : « Je suis là pour toi. Je t’aime. Tout ira bien. »

« Ils ont une petite part de moi et j’ai une petite part d’eux »

Avec Bambi, il a compris que sa vocation était de prendre soin des chats. Chose qu’il fait sans discontinuer depuis 2 ans maintenant. « Parfois, j’en accueille 2 ou 3 à la fois, parce que, s’ils ont des frères et sœurs, je ne veux pas les séparer ».



Il lui est arrivé d’en prendre 5 en charge. Il rit, d’ailleurs, en se souvenant que ces chatons le suivaient partout chez lui. « C’était fou », raconte-t-il.

Au total, Abdul a accueilli 18 chats qui ont ensuite tous rejoint leurs familles pour toujours. Chaque fois que l’un d’eux part, c’est à la fois un déchirement et un bonheur pour lui. « Ils ont une petite part de moi et j’ai une petite part d’eux », dit-il.