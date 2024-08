Après avoir connu l'errance, cette chatte espère conquérir le coeur d'une famille aimante, malgré sa différence

Vendredi 2 août, l’Ohio SPCA & Humane Society a publié une annonce d’adoption sur Facebook concernant un animal au physique singulier. Espresso, une ex-chatte errante, arbore 2 jolies prunelles… qui n'ont pas la même taille !

« Elle est arrivée blessée au refuge et allaitait ses bébés. Ses blessures ont guéri, et ses chatons sont prêts à trouver un foyer, explique l’organisme sur le réseau social, comme vous pouvez le voir, l’œil droit d’Espresso est beaucoup plus petit que le gauche. Nous pensons qu’il s’agit d’une malformation congénitale ou d’une vieille blessure. Quoi qu’il en soit, cela ne la dérange pas du tout, elle a juste l’air unique ! »

Comme le révèle un article paru dans les colonnes du magazine People, la boule de poils attend une proposition d’adoption depuis un mois. « Malheureusement, les gens ont tendance à ne voir que la différence de l’animal et à ne pas lui donner sa chance », soulignent ses bienfaiteurs.

© Ohio SPCA & Humane Society

Un chat unique

Pourtant, Espresso est une chatte « calme » et « très amicale ». Elle s’entend bien « avec les autres chats et les gens de tous âges ». De plus, elle adore observer les oiseaux dehors, ainsi que les autres pensionnaires du refuge s’amuser avec leurs jouets.

Depuis sa mise en ligne, la publication a récolté plus de 700 mentions « j’aime » et a été partagée près de 250 fois. Des centaines d’internautes se sont exprimés dans les commentaires.

« Ça m’étonne que des humains imparfaits regardent un animal avec des différences et le juge inadoptable ou indigne d’être aimé », écrit l’un des utilisateurs de Facebook. « Elle est belle. Aucun animal ou humain n’est parfait, chaque être vivant à son propre look unique, indique une autre personne, si ce refuge était plus proche du Wisconsin, je viendrais la chercher immédiatement. »

A lire aussi : La transformation époustouflante d'une chatte paralysée pour qui on avait suggéré de mettre fin à ses jours (vidéo)

Plusieurs internautes ont indiqué être intéressés par cette boule de poils unique. Une dénommée Stephanie a confié être née « avec une grave anomalie faciale » et vouloir « adopter cette adorable fifille ».

À ce jour, nous n’avons obtenu aucune autre information au sujet d’Espresso, mais nous sommes certains qu’une belle âme finira par lui ouvrir les portes de sa maison et de son cœur.