Le parcours du combattant de Winnie, une chienne née avec une malformation des pattes avant

L’histoire de Winnie se déroule dans l’Essex, un comté du sud-est de l’Angleterre. C’est en juillet 2019 que la jeune boule de poils a fait son arrivée à la RSPCA, un refuge pour animaux. Âgée de seulement 5 mois, Winnie venait d’être délaissée par ses anciens propriétaires…

Son état de santé leur paraissait ingérable

Kathy Butler, membre de la RSPCA, revient sur la condition physique de la chienne à son arrivée au refuge : « Ses pattes avant étaient pliées, et ses jambes se déformaient sous son poids ».

Elle ajoute auprès de Metro : « Nous l’avons fait examiner, et une clinique spécialisée a découvert qu’elle souffrait d’une maladie du développement du carpe (ou poignet). Ses ligaments et tendons s’étaient formés anormalement, et ne pouvaient pas soutenir l’articulation ».

Les bénévoles ont alors reçu un traitement pour Winnie, et l’ont confiée à une famille d’accueil qui lui apporterait la sérénité nécessaire le temps de sa rééducation.

Un soutien réciproque

C’est ainsi qu’elle a rejoint le foyer de Wendy Linge. Cette femme a plutôt l’habitude de s’occuper de chats, mais elle n’a pas longtemps hésité à accueillir Winnie, qui est arrivée dans sa vie à un moment où elle en avait le plus besoin. Elle venait en effet de perdre son chien, Bob, et la présence de la chienne allait lui faire le plus grand bien.

« Winnie était une chienne douce et débordante d’entrain, mais fortement gênée par son handicap » se souvient sa mère d’accueil. La boule de poils, pleine de résilience et bien entourée, a entrepris un parcours de réhabilitation de plusieurs mois, notamment marqué par des séances d’hydrothérapie chez Completely K9.

Le jeu en valait la chandelle

Tous ses efforts ont été récompensés quelques mois plus tard, lorsque Winnie fut capable de poser les 4 pattes au sol, comme n’importe quel autre chien. « Sa transformation fut incroyable et surprenante » a déclaré Wendy.

Profondément touchée par cette histoire, sa mère d’accueil deviendra sa propriétaire pour la vie. Wendy a décidé d’adopter Winnie, car elle n’aurait « pas pu rêver d’un meilleur toutou » pour sa famille.

La chienne profite de séances d’hydrothérapie tous les 15 jours, afin de maintenir son bon état de santé. Elle s’entraîne aussi à devenir une chienne de détection. Quelle belle revanche sur la vie !