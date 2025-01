Une compagnie aérienne oublie un chat en soute et le laisse multiplier les vols sans s’en apercevoir

Mittens devait voyager en avion avec sa famille pour rejoindre sa nouvelle maison. L’animal a été placé en soute et le vol s’est bien déroulé jusqu’à ce que l’avion atterrisse. Sa maîtresse l’a attendu pendant plusieurs heures et a compris que quelque chose n’allait pas. En réalité, le voyage de l’animal ne s’était jamais arrêté.

Margo Neas est l’heureuse propriétaire d’un chat nommé Mittens. Quand ses proches et elle ont décidé de quitter la Nouvelle-Zélande pour s’installer en Australie, l’animal a fait partie du voyage. Il a été installé en soute, mais au moment de le récupérer, sa famille a découvert qu’il n’était jamais sorti de l’avion.

Margo a compris que la situation n’était pas normale après avoir attendu le retour de son félin pendant 3 heures, indiquait People. Elle s’est inquiétée pour l’animal, ne sachant pas pourquoi sa sortie de soute était si longue. Elle est alors partie interroger le personnel de l’aéroport, qui lui a annoncé une terrible nouvelle : Mittens était à nouveau dans l’avion, qui effectuait un second aller-retour entre les 2 pays.

Des minutes stressantes

Margo ne comprenait pas comment cela avait pu se produire, sachant que la soute de l’avion est vidée une fois qu’il atterrit. Son interlocuteur lui a alors expliqué qu’un fauteuil roulant avait été placé au-dessus de la cage du quadrupède. De ce fait, le personnel chargé de sortir les bagages et les animaux ne l’avait pas vu, car il était caché.

Impuissante, Margo n’avait pas d’autre choix que d’attendre le retour de l’avion, qui s’était à nouveau dirigé vers la Nouvelle-Zélande. De longues heures plus tard, il était de retour à Melbourne et la femme a enfin pu retrouver sa boule de poils : « Elle a simplement couru dans mes bras, s'est blottie contre moi et m’a fait les plus gros câlins de tous les temps [...] C’était un tel soulagement », a-t-elle déclaré.

© AP photo / Rod McGuirk

La compagnie aérienne a remboursé l’intégralité des frais déboursés par Margo pour le voyage de Mittens. La propriétaire du félin a également reçu des excuses de la part de son interlocuteur : « Il a pris acte de mes inquiétudes et m'a dit que s'il s'agissait de son animal de compagnie, il ressentirait la même chose », partageait-elle. Mittens a pu retrouver sa famille et rejoindre sa nouvelle maison australienne.