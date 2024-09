Le choc d’une famille qui découvre que son chat disparu depuis 2 mois se trouve sous ses pieds

Au Minnesota et plus précisément dans la ville de Duluth (États-Unis), une famille cherchait désespérément son chat Drifter après sa disparition soudaine. Laquelle faisait suite à des travaux réalisés dans la rue au cours desquels plusieurs égouts ont été bouchés. Malheureusement, le chat de 3 ans s’était retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment.

Sa famille ne l’avait plus vu depuis le mois de juillet, rapportait Northern News Now. À cette période, dans sa rue, des ouvriers étaient venus recouvrir une bouche d’égouts à l’aide d’un tapis et de graviers. Ils n’avaient pas remarqué que Drifter s’était faufilé dans le trou et ses proches, lorsqu’ils ont commencé à le chercher, n’ont pas fait le rapprochement avec les travaux.

Missing Pets In The Northland / Facebook

Des recherches infructueuses

Ils ont évidemment cherché sans cesse l’animal, postant de nombreux messages sur les réseaux sociaux et questionnant le voisinage. Toutefois, Drifter n’avait plus donné aucun signe de vie. Il semblait s’être volatilisé, et pour cause : il se trouvait sous les pieds de ses propriétaires, coincé sous terre.

Sans nouvelles de leur chat tant aimé, les proches du félin ont commencé à se faire une raison et ont décidé d’organiser une cérémonie pour lui dire adieu. Mais quelques jours seulement avant celle-ci, des voisins sont venus leur signaler qu’ils avaient entendu des miaulements provenant des travaux au niveau des égouts.

Les retrouvailles inespérées

La famille s’est alors précipitée sur les lieux et a aussi entendu les cris. Elle a retiré les cailloux qui bouchaient l’un des trous et a déchiré un morceau du tissu recouvrant la bouche d’égout. À ce moment, le minois de Drifter est apparu dans l’ouverture. Il semblait impatient de sortir et de voir la lumière du jour.

Ses humains l’ont récupéré et étaient bouleversés de l’avoir retrouvé. Par chance, il était en bonne santé, mais avait perdu plus de 4 kilos. Il s’est doucement remis de sa mésaventure dans sa maison chaleureuse, qu’il devait être content de retrouver !