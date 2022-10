Après 5 ans de bons et loyaux services au sein d’un hôpital, ce chat reçoit le prix prestigieux PDSA pour son dévouement

Yang a maintenant 13 ans, mais se porte comme un charme. Ce chat de gouttière bien dans ses pattes fait le bonheur de sa propriétaire, Glynis Bell.

Cette dernière l’a adopté il y a plusieurs années et s’est aperçue qu’il avait été d’un soutien incommensurable pour elle lorsque sa mère est décédée d’un cancer brutal du pancréas.

C’est alors qu’elle a décidé de proposer ses services au sein de l’hôpital de Northumberland en Angleterre.

Presque chaque jour depuis 5 ans, le matou roux déambule dans l’établissement et apporte son soutien émotionnel à tous ceux qui en témoignent le besoin : patients, familles, soignants…

Yang a été sélectionné par l’équipe du concours PDSA pour ses actes de bienfaisance. La mention du groupe vise à glorifier « le dévouement et l'enrichissement sans précédent » que les animaux peuvent apporter à la vie des gens.

« Nous sommes ravis d'avoir pu honorer le travail exceptionnel que Yang a réalisé en faveur de sa communauté locale, offrant un rayon de soleil aux heures les plus sombres pour de nombreuses personnes. Ses efforts pendant la pandémie de Covid-19 ont été grandement appréciés par ceux qu'il a rencontrés », a déclaré Rebecca Buckingham, membre du jury, à ITV.

Congratulations to our unofficial mascot Yang, who is now the recipient of a @PDSA_HQ Commendation for supporting the community! ????



We love the purrfect meet and greet service he offers at our #Hexham site! pic.twitter.com/RY5ex9HFKV

A lire aussi : Un chat errant tombe éperdument amoureux d’une demoiselle d’intérieur et lui rend visite chaque jour (vidéo)