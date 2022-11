Appelés pour un accident, les pompiers voient un chat coincé au sommet d'un poteau téléphonique et lui viennent en aide (vidéo)

Au Cap, capitale de l’Afrique du Sud, les soldats du feu ont porté secours à un chat bloqué au sommet d’un poteau téléphonique, rapportait le média local News24.

Le mardi 1er novembre, une unité de pompiers de l’Epping Fire and Rescue Department était intervenue à Kensington, ville de banlieue du Cap, où un accident de la route venait de survenir.

Après avoir achevé leur mission et alors qu’ils s’apprêtaient à quitter les lieux pour rentrer à la caserne, ils ont aperçu un chat en mauvaise posture. Le félin avait escaladé un poteau téléphonique, mais une fois arrivé à son sommet, il ne parvenait plus à en redescendre. Terrifié, il ne cessait de miauler en espérant qu’on lui vienne en aide.

Une échelle a été posée contre le poteau et l’un des pompiers, Duke Deyzel, a enfilé ses gants et s’est hissé jusqu’au niveau du quadrupède. Grand amoureux des animaux, c’est souvent à lui que l’on fait appel quand il s’agit de sauver un animal en difficulté. Il est d’ailleurs lui-même propriétaire de 2 chats et d’un chien.

Arrivé en haut, il s’est mis à imiter des miaulements pour essayer de mettre le chat en confiance. Il s’est ensuite employé à le libérer de l’enchevêtrement de câbles qui l’emprisonnaient, puis a pu se saisir du minet. « Je l'ai attrapé derrière la tête et je l'ai glissé sous mon bras comme un ballon de rugby avant de redescendre », détaille Duke Deyzel, qui exerce ce métier depuis 7 ans.



Geordin Hill-Lewis / Twitter

Le chat soigné et confié à une association

Le chat était enfin hors de danger. Il était déshydraté, mais indemne. La SPCA locale l’a pris en charge, réhydraté et traité contre un coup de chaleur.

La vidéo montrant le sauvetage a été postée sur Twitter par Geordin Hill-Lewis, maire du Cap. L’élu qui a d’ailleurs tenu à rendre hommage aux pompiers pour le travail accompli. « Nos services d'incendie sont incroyables. Nous avons la chance d'avoir des hommes et des femmes dévoués », a-t-il notamment écrit.

