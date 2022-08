Appel aux dons et à la mobilisation pour sauver Chachat, un matou tombé du 3e étage en Moselle

Yaeden Piel est un jeune homme de 21 ans qui vit à Metz en Moselle. Il est l’heureux propriétaire de Chachat, une magnifique chatte de gouttière écaille de tortue. Depuis un an, le matou apporte bonheur et réconfort à son maître.

Cependant, le 25 juillet 2022, Yaeden n’a eu d’autre option que de mobiliser la communauté pour sauver Chachat qui est tombée par la fenêtre du 3e étage de son appartement.

En effet, Yaeden ne laisse habituellement jamais sa boule de poils sans surveillance, mais ce jour-là, un drame est survenu.

« Elle est toujours sur le bord de la fenêtre à regarder dehors et elle est très sage. Ma famille est venue me rendre visite et je me suis absenté quelques instants seulement pour les raccompagner. Quand je suis revenu, un groupe de gens était en bas de chez moi, autour de ma chatte qui était tombée du 3e, alors je l’ai tout de suite prise dans mes bras », a-t-il expliqué à Actu.

Les bons samaritains ont aidé Yaeden à trouver une clinique vétérinaire de garde et l’y ont conduit. Il s’est avéré que la malheureuse avait les 2 pattes avant doublement fracturées.

Plus de 2 645 euros de frais vétérinaires

« La facture s’élève à 2 195 € pour la chirurgie et il faut y ajouter les frais d’hospitalisation allant jusqu’à 450 euros, sans compter les prescriptions de médicaments à venir », a déploré le jeune homme au revenu modeste.

Il a donc lancé une campagne Gofundme visant à l’aider à s’acquitter la somme.

À ce jour, 2 085 euros ont été récoltés et Chachat a bénéficié de l’opération qui a permis de stabiliser ses fractures grâce à des plaques et des vis.

Le vétérinaire conciliant a accepté un paiement en 4 fois, si bien que Chachat n’a pas eu à attendre dans la souffrance son intervention. Elle se remet actuellement auprès de son maître aimant.