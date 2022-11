Anastasia, la chatte expulsée du musée de Dubrovnik, passera l'hiver au chaud

« Princesse Anastasia » avait été contrainte de quitter le palais où elle vivait, mais cette chatte bien connue des visiteurs a trouvé un foyer et n’aura donc pas à subir les rudesses de l’hiver. C’est ce qu’a rapporté Croatia Week et a été annoncé sur la page Facebook consacrée au félin, le 7 novembre 2022.

« Anastasia remercie tout le monde, en particulier ceux qui se sont souciés d'elle, ont fait preuve de loyauté et de compassion, et ceux qui l'ont suivie et soutenue de loin », peut-on lire dans la publication en question partagée par Srdjan Kera. Ce résident de Dubrovnik, en Croatie, donne régulièrement des nouvelles de l’animal. C’est lui qui lui avait fabriqué une magnifique niche, parfaitement intégrée au style architectural du Palais du Recteur, où elle vivait depuis des années.



Kneginja Anastazija / Facebook

Niche qui avait d’ailleurs été retirée par la direction des musées de Dubrovnik, estimant qu’elle était de nature à porter atteinte à « l’ensemble unique et historique » du site.

Privée de son abri, la chatte de 17 ans continuait malgré tout de venir régulièrement au palais, où touristes et riverains étaient toujours aussi heureux de la voir et de la prendre en photo.



Kneginja Anastazija / Facebook

Anastacia a désormais une maison

Toutefois, l’hiver approchant, tout le monde craignait de voir Anastacia souffrir du froid et des intempéries. Le vétérinaire qui la suivait et la soignait expliquait que, vu son âge, elle n’aurait pas survécu à la saison hivernale en restant dehors.

A lire aussi : "Je commençais à perdre espoir" : elle revoit son chat disparu 7 mois plus tôt au moment où elle s'y attendait le moins

Fort heureusement, ledit vétérinaire a décidé de lui ouvrir les portes de sa maison, indiquait Srdjan Kera. Une nouvelle ayant ravi les nombreux fans d’Anastacia, dont beaucoup ont exprimé leur joie en commentant le post. « Je suis heureuse qu’une solution ait été trouvée et qu’Anastacia recoivent les soins adéquats », a ainsi écrit Irena Gasparovic. « Bonne chance et longue vie à Anastacia, princesse de Dubrovnik. Il y a encore des personnes bonnes et nobles qui sont prêtes à rendre la vie des chats plus belle et plus simple », a commenté, pour sa part, Suzana Sarana.