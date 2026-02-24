Alertés par une clochette, ils découvrent le chaton du vendeur coincé dans leur nouveau canapé d'occasion(vidéo)

Après avoir acheté et transporté le canapé d'un collègue jusque dans leur salon, Samantha Hardin et son mari ont entendu le tintement d'une clochette. Ils ont alors découvert avec stupeur que le chaton du vendeur s'était caché à l'intérieur du meuble, les obligeant à percer le tissu pour le libérer sain et sauf avant de le rendre à son propriétaire.

Comme l’explique Samantha Hardin à nos confrères de Newsweek, son mari avait récemment apporté à la maison un canapé acheté auprès d’un collègue. Le meuble, quasiment neuf, ne convenait pas à son appartement.

Lors de la prise en charge, son collaborateur lui avait demandé de faire attention à ce que Cheeto, son chaton récemment adopté, ne s’échappe pas du domicile. Quelques heures après la mise en place du canapé dans leur salon, Samantha a remarqué l’intérêt « incroyable » que lui portaient ses chiens.

Au début, elle pensait simplement que ses compagnons à 4 pattes étaient intéressés par l’odeur persistante du jeune félin. Mais la réalité était tout autre.

© @mrs_samanthahardin / TikTok (capture d'écran)

Le canapé émettait le son d’une clochette

Soudain, Samantha a entendu le son d’une clochette à l’intérieur du canapé. « J'ai dit quelque chose à mon mari, mais c'était tellement faible qu'il ne l'entendait pas à chaque fois que je parlais, confie-t-elle, c’était comme si, chaque fois que je le lui faisais remarquer, il se taisait de nouveau. »

Intrigué, le couple a commencé à enquêter sur cet étrange bruit. Après avoir inspecté le meuble, il a découvert Cheeto caché à l’intérieur ! La petite boule de poils avait réussi à quitter l’appartement de ses adoptants, à descendre 3 étages, à faire un trajet en voiture et à arriver chez les Hardin sans être entendue, ni avoir quitté le canapé.

@mrs_samanthahardin My husband thought I was crazy because I kept telling him I heard a cat… until I finally located it in the couch ???????? the guy didn’t answer and it was late when I finally found it so after we got it out I had to put it in a cage to keep my dogs away. Thankfully my daughter let her go back to her home with no tears! #FunnyVideos#Cats#FunnyAnimals#CatsOfTikTok ? original sound - ?

Quelle mésaventure !

« On a probablement passé une ou deux heures de plus à essayer de le faire sortir en lui faisant des bruits bizarres et en essayant de l'approcher suffisamment pour le caresser et le rassurer, indique Samantha, ensuite, on a commencé à essayer des friandises et des croquettes pour chien, parce que c'était tout ce que j'avais. »

A lire aussi : Elle crée une peluche tendance avec les poils de son chat et le résultat fait sensation (vidéo)

Finalement, le couple a dû effectuer un trou dans le panneau inférieur du canapé pour réussir à attraper le visiteur inattendu. Le lendemain matin, Cheeto a retrouvé les bras réconfortants de ses adoptants après avoir vécu cette mésaventure.

Samantha a passé la semaine qui a suivi le sauvetage à demander des nouvelles du jeune félin. Elle voulait s’assurer que Cheeto se portait bien et se réadaptait à son retour à la maison.