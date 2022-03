En essayant d'attirer l'attention de sa propriétaire, cette chatte envoie accidentellement des messages mystérieux à ses collègues !

Les collègues de Kate ont été très surpris de recevoir des messages incompréhensibles de sa part. En fait, ce n’est pas elle qui les a envoyés, mais sa facétieuse chatte Buffy.

Buffy est une chatte pleine d’affection, mais seulement quand elle le veut. C’est elle qui décide des moments où Kate, sa propriétaire, a le droit de la câliner, comme l’explique cette dernière à The Dodo : « Si vous essayez de la caresser, elle s'éloignera et ira s'asseoir quelque part toute seule ».

En revanche, quand elle se sent disposée à recevoir des caresses et de l’attention, « elle le fait comprendre très bruyamment et devient la chatte la plus affectueuse de tous les temps », poursuit sa maîtresse.

Lorsque Kate a dû travailler depuis chez elle à cause de la pandémie de Covid-19, Buffy y a vu l’opportunité d’obtenir toute son attention, mais aussi d’exprimer l’un de ses talents cachés. A savoir, écrire des messages sur ordinateur.



The Dodo

« Mes collègues trouvent cela amusant »

La plupart du temps, la chatte s’asseyait sur les genoux de sa propriétaire pendant que celle-ci travaillait à distance, mais il lui arrivait aussi de sauter sur le bureau et de marcher sur le clavier du PC. Or, Kate gardait souvent l’application Microsoft Teams ouverte pour communiquer avec ses collègues. Buffy en a donc profité pour leur envoyer quelques textes totalement dénués de sens, mais qui les ont fait beaucoup rire.



The Dodo

A chaque fois, Kate doit s’excuser auprès des destinataires, mais tous le prennent avec humour. « Mes collègues trouvent cela amusant et répondent toujours en riant ou en lui adressant un message », explique-t-elle.



The Dodo

L’entreprise où travaille Kate peut donc remercier Buffy pour sa précieuse contribution à la bonne humeur et à la cohésion des équipes.

The Dodo