Alertés par des miaulements, les employés d'un magasin sauvent 3 chatons nouveau-nés découverts dans le moteur d'une voiture

Après avoir été extraits du compartiment moteur d'une voiture par des employés d'un hypermarché, 3 chatons ont rapidement rejoint une famille d'accueil grâce à une association locale. Une intervention salvatrice, déclenchée par les miaulements des petits félins alors qu'ils étaient coincés sous le capot.

Pris au piège sous le capot d'une voiture, 3 chatons ont été libérés par le personnel d'un hypermarché avant leur prise en charge par une association de la région, qui les a confiés à un foyer temporaire. Un sauvetage rapporté par WDTN .

Il a eu lieu le samedi 4 juillet 2026, jour de fête nationale aux Etats-Unis, devant le magasin-entrepôt Costco de Centerville, dans le sud-ouest de l'Etat de l'Ohio.

Des employés de l'établissement ont été alertés par des miaulements. Après en avoir cherché l'origine, ils ont fini par les localiser ; ces cris de détresse provenaient d'un véhicule stationné sur le parking du Costco.

Il s'est avéré que 3 chatons étaient coincés dans le compartiment moteur du véhicule. Ils y avaient très probablement été amenés par leur mère, car trop jeunes pour y grimper eux-mêmes. En revanche, les employés n'ont pas pu retrouver la génitrice.

Quoi qu'il en soit, ils ne pouvaient pas laisser les petits félins ainsi livrés à eux-mêmes. Ils se sont empressés de les secourir avant de les nettoyer et les réconforter. Les rescapés ont été nommés d'après leurs 3 sauveurs : Britt, Tyler et Matty.



Tipp Kitty Refuge / Facebook

« Ces minuscules survivants sont désormais prêts à vivre un avenir meilleur »

Dans la foulée de leur sauvetage, les chatons ont été pris en charge par l'association Tipp Kitty Refuge, basée à Tipp City à une cinquantaine de kilomètres au sud de Centerville . L'organisation leur a rapidement trouvé une famille d'accueil.

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Tipp Kitty Refuge / Facebook

« Ces minuscules survivants ont déjà déjoué tous les pronostics et sont désormais prêts à vivre un avenir meilleur », peut-on lire en légende d'une vidéo Facebook partagée sur la page du Tipp Kitty Refuge.

Le conseil Woopets : comment réagir si des miaulements émanent de sous le capot de sa voiture ?

Avant de démarrer, prendre quelques minutes pour vérifier si un chat ne s'est pas réfugié dans le compartiment moteur, notamment par temps frais ou après un stationnement prolongé.

Ecouter attentivement afin de localiser avec précison les éventuels miaulements.

Donner quelques petits coups sur le capot ou klaxonner brièvement pour inciter l'animal à sortir de sa cachette.

Si un chat est effectivement coincé, éviter de le tirer de force. Ouvrir le capot si cela peut être fait en toute sécurité, puis contacter une association de protection animale ou un vétérinaire si l'accès est difficile.

Ce simple réflexe peut éviter de graves blessures et, dans certains cas, sauver la vie d'un chat ou d'une portée de chatons.