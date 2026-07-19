Alertée par un voisin, une association évacue et prend en charge 71 chats abandonnés à leur sort sur une propriété inhabitée

Après leur sauvetage dans une maison abandonnée du Minnesota, 71 chats ont été pris en charge par une association qui leur offre enfin les soins dont ils avaient besoin. Malades et livrés à eux-mêmes, les félins vont désormais être soignés, stérilisés puis proposés à l’adoption pour commencer une nouvelle vie.

Dans le comté de Sibley, au Minnesota (Etats-Unis), une association a découvert et secouru des dizaines de chats qui étaient livrés à eux-mêmes dans une propriété abandonnée, rapportait CBS News .

L'intervention de l'organisation en question a eu lieu le 7 juillet 2026. « Mardi, nous avons envoyé une équipe pour récupérer autant de chats que possible. Nous en avons finalement accueilli 71 ici », a déclaré le Dr Sara Lewis, vice-présidente chargée de la médecine vétérinaire à l'Animal Humane Society.



Animal Humane Society / Facebook

Infections et blessures

Cette dernière avait été alertée par un voisin, préoccupé par le sort des félins. Arrivés sur les lieux, les bénévoles de l'Animal Humane Society ont été saisis par l'insalubrité de l'endroit et l'air irrespirable qui y régnait.



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Les chats n'avaient pas accès à l'eau. Ils souffraient de maladies diverses et d'infections respiratoires. Certains présentaient également des blessures. Fort heureusement, l'équipe de l'Animal Humane Society n'a trouvé aucun animal décédé sur place, alors que c'est généralement le cas dans ce genre de situation.



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« Les faire vacciner est notre priorité absolue, poursuit le Dr Sara Lewis. Chaque chat fera l'objet d'un examen médical et d'une évaluation comportementale. »

« Ces animaux n'ont personne d'autre »

L'association a pu obtenir les coordonnées du propriétaire de la maison inhabitée et l'a contacté. Il s'est montré coopératif et a accepté de céder de lui céder tous les chats.



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« Savoir que le jour de leur arrivée ici est celui où ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin, c'est gratifiant pour moi. C'est la raison pour laquelle je viens travailler chaque jour. Ces animaux n'ont personne d'autre », confie le Dr Sara Lewis.



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Une fois soignés et stérilisés, les rescapés pourront être proposés à l'adoption et ainsi connaître enfin un nouveau départ dans la vie.