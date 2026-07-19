Alertée par un voisin, une association évacue et prend en charge 71 chats abandonnés à leur sort sur une propriété inhabitée
Après leur sauvetage dans une maison abandonnée du Minnesota, 71 chats ont été pris en charge par une association qui leur offre enfin les soins dont ils avaient besoin. Malades et livrés à eux-mêmes, les félins vont désormais être soignés, stérilisés puis proposés à l’adoption pour commencer une nouvelle vie.
Dans le comté de Sibley, au Minnesota (Etats-Unis), une association a découvert et secouru des dizaines de chats qui étaient livrés à eux-mêmes dans une propriété abandonnée, rapportait CBS News.
L'intervention de l'organisation en question a eu lieu le 7 juillet 2026. « Mardi, nous avons envoyé une équipe pour récupérer autant de chats que possible. Nous en avons finalement accueilli 71 ici », a déclaré le Dr Sara Lewis, vice-présidente chargée de la médecine vétérinaire à l'Animal Humane Society.
Animal Humane Society / Facebook
Infections et blessures
Cette dernière avait été alertée par un voisin, préoccupé par le sort des félins. Arrivés sur les lieux, les bénévoles de l'Animal Humane Society ont été saisis par l'insalubrité de l'endroit et l'air irrespirable qui y régnait.
Animal Humane Society / Facebook
Les chats n'avaient pas accès à l'eau. Ils souffraient de maladies diverses et d'infections respiratoires. Certains présentaient également des blessures. Fort heureusement, l'équipe de l'Animal Humane Society n'a trouvé aucun animal décédé sur place, alors que c'est généralement le cas dans ce genre de situation.
Animal Humane Society / Facebook
« Les faire vacciner est notre priorité absolue, poursuit le Dr Sara Lewis. Chaque chat fera l'objet d'un examen médical et d'une évaluation comportementale. »
« Ces animaux n'ont personne d'autre »
L'association a pu obtenir les coordonnées du propriétaire de la maison inhabitée et l'a contacté. Il s'est montré coopératif et a accepté de céder de lui céder tous les chats.
Animal Humane Society / Facebook
« Savoir que le jour de leur arrivée ici est celui où ils reçoivent l'aide dont ils ont besoin, c'est gratifiant pour moi. C'est la raison pour laquelle je viens travailler chaque jour. Ces animaux n'ont personne d'autre », confie le Dr Sara Lewis.
Animal Humane Society / Facebook
Une fois soignés et stérilisés, les rescapés pourront être proposés à l'adoption et ainsi connaître enfin un nouveau départ dans la vie.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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