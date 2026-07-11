Alertée par des miaulements, une association sauve un chaton resté près de 24 heures sans boire ni manger en pleine canicule

Pris au piège sur un toit en pleine canicule, sans possibilité de se nourrir ni de se désaltérer, un chaton a finalement été sauvé par les bénévoles d’une association dijonnaise, qui se sont mobilisées malgré un emploi du temps particulièrement chargé. Le petit rescapé a même trouvé une famille pour la vie.

A Dijon (21), une association a utilisé une cage-trappe pour porter secours à un chaton noir en très mauvaise posture, affamé et déshydraté, rapportait Actu Dijon .

Les miaulements de détresse du petit félin avaient attiré l’attention d’habitants de la rue Paul-Gasq. L’une de ces personnes avait alors lancé un appel à l’aide sur la page Facebook « Pet Alert Côte-d'Or 21 ».

Il y avait urgence, car l’animal souffrait de la chaleur ; la température était de 35°C ce jour-là. En outre, depuis le toit dont il semblait incapable de redescendre, il n’avait accès ni à l’eau, ni à la nourriture.

La publication a été vue par l’association locale Curly et Compagnie et sa présidente Mathilde Paquelier. D’après celle-ci, l’auteure du post avait appelé les pompiers, mais ils ne pouvaient pas intervenir avant 24 heures.

Bien que débordée, et après avoir vainement contacté d’autres agences, Curly et Compagnie a demandé à l’une de ses bénévoles de se rendre sur les lieux, alors qu’elle était censée profiter de son après-midi.

Peu après l’arrivée de ladite bénévole, le chaton a surpris tout le monde en redescendant de son propre chef. Toutefois, la situation ne s’est pas améliorée, puisqu’il s’est retrouvé bloqué dans un bâtiment voisin relevant des Finances publiques. Or, ce dernier était inaccessible.

Curly et Compagnie a bien tenté de trouver une solution auprès de la mairie et des impôts notamment, « mais personne ne pouvait nous ouvrir », raconte Mathilde Paquelier à Actu Dijon.

Sauvetage reporté de quelques heures, puis réussi à minuit

L’équipe a réalisé qu’il valait mieux interrompre son intervention pour la reprendre le soir, dans l’espoir que la baisse de la température encourage le chaton à sortir de sa cachette.

Mathilde Paquelier et ses collègues sont donc revenues quelques heures plus tard, munis d’une cage-trappe contenant de la nourriture.

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Poussé par la faim, le quadrupède s’est finalement laissé attirer par l’odeur de la nourriture et enfermer dans la cage vers minuit. Il était enfin en sécurité après près de 24 heures d’angoisse, de faim et de soif.

Âgé de 8 semaines et ne pesant que 750 grammes, Gasq – c’est ainsi que ses bienfaitrices l’ont appelé en référence à la rue où il a été sauvé – reprend doucement des forces en famille d’accueil. Il pourra ensuite rejoindre son foyer pour toujours, puisqu’on lui a déjà trouvé un adoptant.



Photo d'illustration

L'info Woopets : comment un chat peut-il se retrouver piégé sur un toit ou dans un arbre ?

Excellent grimpeur et recherchant la hauteur pour différentes raisons (sentiment de sécurité, possibilité d'observer son environnement…), le chat monte souvent très facilement grâce à ses griffes recourbées.

En revanche, la descente est plus délicate, notamment sur des surfaces lisses ou très pentues. Stress, fatigue, peur du vide, inexpérience (dans le cas de Gasq) ou présence d'un danger (chien, bruit, humain...) peuvent aussi le dissuader de redescendre.

Un chat bloqué en hauteur n'est donc pas forcément imprudent. Il peut simplement être incapable de trouver un chemin sûr pour revenir au sol.