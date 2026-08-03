Alertée par des cris dans un buisson, une fillette de 11 ans découvre une petite chatte blessée qui devient très vite sa meilleure amie (vidéo)

Madison se rendait juste à vélo au magasin de son quartier, quand un petit cri venu d’un buisson a attiré son attention. En s’approchant, la fillette de 11 ans a découvert une minuscule boule de poils terrifiée qui était sur le point de bouleverser sa vie…

Les animaux en détresse doivent parfois leur survie à une rencontre imprévue. C’est ce qui s’est produit pour S’mores, une jeune chatte retrouvée affaiblie par une jeune fille de 11 ans.

Un chaton en détresse

Ce jour-là, Madison roulait à vélo vers son magasin habituel, lorsqu’un mouvement dans un buisson, puis un faible cri, ont attiré son attention. La fillette de 11 ans s’est alors arrêtée pour regarder de plus près et a découvert une petite boule de poils abandonnée. « Elle a vu un petit chaton », raconte sa mère Alayna Novini à The Dodo, précisant que l’animal « avait l’air terrifié et était si petit ».

© Alayna Novini

Sans hésiter, Madison a appelé sa maman pour venir l’aider et a refusé de laisser le chaton seul. Ensemble, elles l’ont mis en sécurité dans une cage de transport avant de l’emmener chez le vétérinaire.

Baptisée S’mores, la petite chatte a alors révélé un état de santé préoccupant : elle ne pesait que 567 grammes, était fortement déshydratée, sous-alimentée et souffrait d’une blessure à une patte arrière qui l’empêchait de marcher correctement.

@alaynanovini7 My sweet Madison found a kitten in need today on her bike ride. She is so scared. We took her to the vet and she is severely under weight and dehydrated. 16 weeks old and only 1.6 lbs. we gave her fluids and a dewormer. Next week will vaccinate her. Welcome home S’mores ???????????????? #kittyrescue #kitten ? a punk - 3 minute audios

« Le complément parfait à notre famille »

Après ce sauvetage inattendu, S’mores a commencé une nouvelle vie entourée d’amour et d’attention. Dès son arrivée dans sa famille d’accueil, le lien avec Madison a été immédiat. « Nous avons tout de suite su qu’elle serait à nous », raconte Alayna, qui explique également que sa fille « était déjà sous le charme » et qu’elle s’est occupée du chaton dès le premier jour.

© Alayna Novini

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Présentée aux autres animaux de la maison, dont un chat tigré et 2 grands Goldendoodles, S’mores s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement.

Grâce aux soins, à de nombreux câlins et à une alimentation adaptée, elle a peu à peu repris des forces. En seulement quelques semaines, sa patte a complètement guéri et elle a retrouvé un poids normal.

@alaynanovini7 Replying to @Beautiful Gifts in the Woods ok this little love is doing so well. She went from 1.04 to 1.13lbs in 4 days. She walking better on her foot but still a lip. Dr isn’t concerned with it. She doesn’t seem to be in any pain and everything feels and looks good. She’s getting to be playful and is just so sweet. She’s got her 1st round of shots today and will go back again in 3 weeks ???????? shout out to Dr.Havekost Camino Veterinary Hopsital. #kittyrescue #danclemente ? original sound - Deo M. Divinagracia - RetroSibs ????????????????????????

Aujourd’hui, la petite chatte profite pleinement de sa nouvelle vie et partage une relation très spéciale avec sa jeune sauveuse. « Elle est le complément parfait à notre famille », assure Alayna, ajoutant que Madison « a trouvé sa meilleure amie ». Une conclusion parfaite en somme !

L’info Woopets - Comment approcher un chaton apeuré ?

Comme S’mores, un chaton trouvé seul peut être effrayé, méfiant ou désorienté. Pour gagner sa confiance et éviter de le stresser davantage, il est important d’adopter les bons gestes dès les premiers instants :