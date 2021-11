Un chaton errant recueilli par des bénévoles découvre l'amitié pour la première fois de sa vie grâce à un chien

Sauvé et placé en famille d’accueil, un chaton errant a lui-même choisi ses meilleurs amis. Son choix ne s’est toutefois pas porté sur d’autres chats, mais des chiens.

Début septembre 2021, dans la province de l’Ontario (Centre-est du Canada), des passants avaient découvert une jeune chatte de 4 semaines livrée à elle-même. Il n’y avait aucune trace de sa mère, ni du reste de sa portée, raconte Love Meow.

Les sœurs Karly et Katelyn Saltarski, co-fondatrices de l’organisation Salty Animal Rescue, ont été contactées et informées de cette découverte. Elles ont pris le chaton en charge et l’ont appelé Martha (ou Marty). Dans la foulée, elle a été placée en famille d’accueil.



Salty Animal Rescue / Instagram

Marty a d’abord été nourrie toutes les 2 heures à la seringue. En quelques jours, elle a repris des forces et a commencé à dévoiler son tempérament énergique et affectueux. Elle a même appris à s’alimenter seule et à utiliser la litière.



Salty Animal Rescue / Instagram

Sa famille d’accueil a alors voulu la présenter à une chatte, Flay, et ses petits dans l’espoir que ses semblables l’acceptent. Ce que Flay a effectivement fait, mais Marty, elle,n’était pas aussi enthousiaste. La maman chatte l’a accueillie chaleureusement et traitée comme ses chatons, mais la petite Martha préférait la compagnie d’autres individus.

Ses meilleurs amis sont des chiens

Ses miaulements ont attiré l’attention de l’un des 3 chiens de la famille, une femelle appelée Nood. Cette dernière est venue à sa rencontre et l’entente a été instantanée. Depuis, Marty et Nood sont inséparables. Les 2 autres chiens de la maison sont aussi devenus ses amis.



Salty Animal Rescue / Instagram

La famille d’accueil de Martha continuera d’essayer de lui faire passer du temps avec ses congénères, mais elle la laissera prendre sa décision. La jeune chatte est extrêmement heureuse auprès des canidés.

Salty Animal Rescue / Instagram