Aidée par la police qui fige le trafic, une femme traverse 3 voies d'une autoroute très fréquentée pour sauver un chaton piégé sur la voie du milieu

Lorsqu’elle apprend qu’un animal est en danger, Paulina Kaczmarczk n’hésite pas une seconde à se mettre en route. Cette New-yorkaise au grand coeur a une nouvelle fois prouvé son dévouement en bravant la circulation d’une autoroute pour sauver un chaton en détresse.

Paulina Kaczmarczk est une grande amoureuse des animaux. Si bien qu’elle n’hésite pas à tout arrêter lorsqu’elle apprend que l’un d’eux est en danger et qu’elle est la seule à pouvoir lui porter secours. C’est ce qu’elle a fait récemment pour un chaton, rapportait News 12 Westchester .

Habitant Mount Vernon dans l’Etat de New York, elle a reçu un message urgent, le mercredi 5 novembre 2025, de la part d’une autre personne venant en aide aux animaux. Dans son texto, cette dernière lui expliquait d’une jeune chatte à la robe tigrée s’était retrouvée prise au piège sur la médiane de la Major Deegan Expressway, une autoroute très fréquentée.



News 12 Westchester

Paulina Kaczmarczk se trouvait à 40 minutes de là, mais elle ne s’est posé aucune question et a immédiatement sauté dans sa voiture pour se rendre sur les lieux, dans l’arrondissement du Bronx.

A son arrivée, elle a repéré le chaton qui était toujours sur la bande centrale et risquait à tout moment de s’aventurer sur la chaussée, où ses chances de survie auraient été quasi nulles.

Fort heureusement, un policier présent sur place l’a aidée en stoppant la circulation, ce qui lui a permis de s’approcher de la minette tabby en toute sécurité, après avoir traversé les 3 voies de l’autoroute, et de l’emmener à bord de son véhicule.

Un chaton sous le choc, mais en bonne santé

Paulina Kaczmarczk a ensuite enveloppé la petite rescapée dans une serviette pour la réchauffer et la réconforter. Cette dernière était encore sous le choc, d’après sa sauveuse.



News 12 Westchester

Le lendemain, elle a emmené sa protégée chez le vétérinaire, qui a constaté qu’elle était en bonne santé et ne souffrait d’aucune fracture.



News 12 Westchester

Paulina Kaczmarczk n’a pas précisé si elle avait l’intention de la garder, de la confier à une association locale ou de lui trouver une famille aimante. Ce qui est certain, c’est que le chaton est entre de bonnes mains et a enfin la chance de mener une existence heureuse, après avoir frôlé le pire.

A lire aussi : Grâce à sa maman, cette fillette réalise enfin son rêve d’avoir un chat et fait tout pour l’inclure dans la famille (vidéo)