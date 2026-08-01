Âgé de 12 ans et sourd, ce chat absent depuis 9 mois vient de retrouver les siens grâce à sa puce électronique

Dans la Manche (50), Gribouille, un chat sénior de 12 ans vient de rentrer chez lui après une longue errance. Retrouvé dans le jardin d’un habitant, sa puce électronique a permis de le rapprocher de ses propriétaires. Soulagés, ces derniers soulignent l’importance de l’identification féline.

Ces propriétaires désespéraient de ne plus voir leur chat Gribouille. Âgé de 12 et atteint de surdité, le chat fragile a disparu. Véritable combattant, il a montré une fois de plus sa résilience à l’occasion de ces retrouvailles rendues possibles par un habitant de la Manche.

La présence de Gribouille a été repérée dans un jardin d’une habitation de Marigny-le-Lozon, explique La Manche libre. Les habitants ont signalé la présence du félin, et ce dernier a pu être pris en charge par l’association Les Chats d’Hébec’. La vérification de la puce électronique a tout de suite permis de remonter jusqu’aux propriétaires.

Une résilience étonnante

Les mésaventures de Gribouille ont débuté dès son premier mois de vie. Le chaton avait failli rester coincé dans le moteur d’un véhicule. Par la suite, sa surdité l’a exposé à de nombreux risques, et tout récemment, il a étonné ses propriétaires en se débrouillant seul durant 9 mois. Le chat âgé au pelage blanc s’est débrouillé, évidemment, l’association comme les propriétaires ignorent comment le chat est parvenu à survivre.

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Un bonheur à voir

Lorsque l’association, en lien avec un vétérinaire, a pu lire la puce électronique de l’animal, ils ont tout de suite contacté les propriétaires, qui sont domiciliés en Mayenne. Ces derniers n’attendaient plus une aussi belle nouvelle. C’est sous le regard attendri des membres de l’association Les Chats d’Hébec’ que les retrouvailles ont eu lieu.

Les propriétaires, conscients de ce hasard extraordinaire, rappellent le caractère indispensable de la puce électronique qui permet une identification rapide et efficace.

Comment faire vérifier la puce électronique d’un animal ?

La puce électronique est implantée sous la peau de l’animal et permet de l’identifier grâce à 15 chiffres. Lire la puce d’un animal est une démarche gratuite qui peut être opérée par plusieurs interlocuteurs :

Le vétérinaire dont le cabinet est en général équipé d’un lecteur

Un refuge ou une association

La police municipale ou la gendarmerie, pour la plupart équipées

La fourrière et les services communaux

Avant de vous déplacer, contactez ces services pour vous assurer de la démarche à respecter.