Accompagné par ses maîtres, un chat repère en pleine nuit un félin fugueur et lui vient en aide

Le chat a été repéré par Coco et ses maîtres, Pili et Nick, qui ont pu remonter jusqu’aux propriétaires. Le couple s’est tout de suite attaché au chat très docile, et a appris finalement que ce n’était pas la première fois qu’il quittait son domicile pour partir à l’aventure.

Habitué à sa promenade nocturne dans un quartier de Dublin (Irlande), Coco qui se montre souvent sur la défensive avec les autres félins a cette fois-ci procédé avec beaucoup de douceur. Ses maîtres ont ensuite pris le relais et ont tout fait pour retrouver la maison de l’animal.

@cocosniffing / Instagram

Des cris évocateurs

Au cours d’une promenade, le chat Coco qui se promène avec ses propriétaires Pili et Nick s’est dirigé vers un arbre. Il a commencé à crier pour attirer l’attention, explique The Dodo. Le couple a découvert qu’un chat tabby s’y trouvait, et a été surpris par le tact de Coco, visiblement prêt à aider son congénère. Pili a tout de suite compris que quelque chose n’allait pas, et est allée à la rencontre du chat.

Le sauvetage d’un chat inconnu

Même si la soirée était déjà bien entamée, Pili et Nick se sont rendus chez le vétérinaire pour faire identifier l’animal. Malheureusement, le professionnel a annoncé que la puce n’était pas reliée à des coordonnées de propriétaires.

Déjà attachés au chat retrouvé seul, Pili et Nick se sont lancés à la recherche des parents du félin. Ils ont parcouru les réseaux sociaux, mais c’est dans la rue qu’ils ont trouvé une affiche indiquant qu’un chat avait été perdu, il y a 2 mois.

Un retour puis un départ

Les propriétaires ont pu être contacté et le chat a pu être récupéré chez le vétérinaire. Ils ont confié que leur chat était de nature fugueuse et avait tendance à prendre la fuite régulièrement.

Une semaine plus tard, en promenade au même endroit, Pili et Nick ont de nouveau croisé le même chat, toujours adorable avec eux. Ils ont contacté les propriétaires qui ont avoué que leur chat avait encore fait des siennes.

🐱 Pourquoi Coco a-t-il agi ainsi avec le chat inconnu ? 🚪 Comment empêcher mon chat de fuguer régulièrement ? 📖 D'autres histoires de chats secouristes Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Comment limiter le risque de fugue chez un chat ?

Pour éviter ces moments synonymes d’anxiété, il est tout d’abord recommandé de stériliser le chat et de l’identifier grâce à une puce électronique. Les coordonnées de la puce doivent être mis à jour en cas de changement d’adresse.

Veillez ensuite à lui offrir un environnement sécurisé, éventuellement avec des filets au niveau des fenêtres et des balcons.

Également, stimulez le chat régulièrement afin qu’il dépense son énergie et ne s’ennuie pas.