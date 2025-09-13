Abîmé par la rue et des années d'exposition au soleil, un chat de 12 ans atteint d'un cancer de la peau a été sauvé grâce à une opération

Quand le doux Mittens a été sauvé de la rue, ses bienfaiteurs ont rapidement remarqué l’état préoccupant de ses oreilles. Lesquelles étaient fortement abîmées, et pour causes, elles étaient parsemées de tumeurs. Toutefois, la boule de poils n’était pas condamnée et des bienfaiteurs en ont fait leur affaire.

C’est une seconde vie qui s’offre à Mittens, âgé de 12 ans. Ses années passées dans la rue l’ont beaucoup amoché, mais il est maintenant prêt à tout recommencer ! Le félin a obtenu une seconde chance grâce aux membres de la RSPCA et attend désormais impatiemment de pouvoir en profiter au sein d’une maison aimante.

Quand le personnel du refuge Suffolk Central, basé à Martlesham (Angleterre), l'a récupéré pour en prendre soin, ce dernier avait les oreilles très endommagées. Elles « tombaient » presque, se rappelaient les membres de l’association. Des analyses vétérinaires ont démontré qu’un cancer de la peau s’était propagé sur celles-ci. Selon les bienfaiteurs, il aurait été potentiellement causé par une longue exposition au soleil.

RSPCA Suffolk Central

Une opération salvatrice

Quoi qu’il en soit, il fallait agir vite pour limiter la propagation des tumeurs, car il y avait encore une chance de sauver Mittens. Cela nécessitait toutefois de lui retirer totalement ses oreilles, ce qui a été fait. La boule de poils est passée entre les mains du chirurgien et a été opérée, rapportait la BBC . Tout s’est bien passé et si, à son réveil, elle n’avait plus la même apparence qu’autrefois, elle était néanmoins guérie.

En effet, depuis l’intervention chirurgicale de Mittens, son état de santé s’est stabilisé et aucune rechute n’a été constatée jusqu’à présent. Ses sauveteurs font cependant attention à bien protéger sa peau pour éviter tout problème par la suite.

A lire aussi : Elle adopte une chatte qu'elle croit sourde ou malvoyante mais découvre qu'elle est tout simplement "spéciale" (vidéo)

D’ailleurs, c’est aussi ce qu’ils attendent du futur propriétaire du félin, désormais à l’adoption : « Mittens n’a actuellement pas de problèmes de santé permanents, mais il a besoin d'un propriétaire qui puisse surveiller de près tout changement potentiel de sa peau », écrivait un porte-parole de l’association sur Facebook.