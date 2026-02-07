Abandonnés le jour de Noël dans une boîte de nourriture pour chats, des chatons rencontrent un franc succès auprès des adoptants potentiels

Le jour de Noël, de nombreuses familles ont ouvert leurs cadeaux et savouré un délicieux repas de fête. Mais pour Brussels, Pudding, Parsnip, Gravy, Tinsel et Nutcracker, cette journée spéciale n’a pas été empreinte de joie. Les chatons ont été abandonnés à Hull (Angleterre).

Au départ, ils étaient 6, mais l’un d’eux – nommé Nutcracker – a rejoint le pont de l’arc-en-ciel. Ces pauvres chatons – âgés de 5 semaines au moment des faits – ont tous été abandonnés le jour de Noël, « dans une boîte de nourriture pour chats », précise la BBC qui a consacré un article à leur sauvetage.

Les petits félins, rejetés par leur « famille », ont été pris en charge par la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) locale. « Lorsque nous avons perdu l'un des chatons, cela a été absolument déchirant pour l'équipe, car ils ont bénéficié de soins 24 heures sur 24 », confie Carina Porte, responsable du centre.

L’organisation a rappelé sur sa page Facebook que les chatons « sont beaucoup trop jeunes pour être sans leur mère », et a lancé un appel le 25 décembre dans l’espoir d’obtenir de plus amples informations sur cet abandon.

© RSPCA (England & Wales) / Facebook

« Ils ont eu beaucoup de succès »

À la suite de leur sauvetage, les 5 survivants ont été placés en famille d’accueil. « Ils prennent magnifiquement du poids, grandissent en confiance et leurs petites personnalités commencent vraiment à briller », indique la RSPCA Hull & East Riding Branch dans une publication datant du 3 janvier.

Aujourd’hui proposés à l’adoption, les jeunes félins ont déjà rencontré un vif succès. « Ils ont été mis à l'adoption et nous avons commencé à recevoir les demandes il y a quelques jours, déclare Carina Porte, nous avons été submergés de demandes. Ils ont eu beaucoup de succès. »

Les « chatons de Noël », comme les surnomment les membres de l’organisme, se portent bien et attendent de patte ferme des adoptants sérieux et aimants. Une belle adoption responsable leur permettra d’oublier les épreuves terribles qu’ils ont traversées, et de profiter pleinement de la vie.

« On ne les oubliera jamais, souligne le personnel de la RSPCA de Hull & East Riding Branch, on s’y attache tellement émotionnellement. » Bien que ces jolis cœurs finissent par trouver chaussure à leur patte, le refuge rappelle que « toutes les cages sont pleines » et qu’il « est probable que d’autres prennent bientôt leur place ».