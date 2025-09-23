Abandonnée au refuge en très mauvaise santé et avec son bébé, cette jolie chatte découvre enfin le bonheur d’être aimée et protégée

Même pour une maman chat, s’occuper d’un tout jeune chaton est une épreuve fatigante. Mais si en plus elle est gravement malade, alors cela devient presque mission impossible. Abandonnée au refuge avec son petit, alors qu’elle était en très mauvaise santé, Baymax a bien failli ne jamais voir son bébé grandir…

Baymax est une magnifique féline blanche qui n’a pas eu beaucoup de chance dans sa vie. En plus d’être négligée par ses précédents propriétaires, elle a fini par être lâchement abandonnée en refuge lorsqu’elle a donné naissance à son unique chaton, baptisé Hairy. Ainsi accueilli par les équipes de l’association Newborn Kitten Rescue , le duo a pu être sauvé à temps. En effet, il se trouve qu’à son arrivée dans l’établissement, la jeune maman souffrait d’un très grave problème dentaire susceptible de lui causer une infection généralisée… Si elle venait à perdre la vie, Hairy se serait retrouvé orphelin, avec très peu de chance de survie à son âge. Rapidement, les bénévoles ont donc décidé de les placer au calme, dans une famille d’accueil aimante et bienveillante.

© Newborn Kitten Rescue

Des matous “gentils et affectueux”

À peine arrivée dans son nouveau foyer temporaire, Baymax s’est immédiatement détendue. Elle, comme son petit, ont révélé des personnalités très douces. “Ils étaient extrêmement gentils et affectueux”, a déclaré un porte-parole de l’organisation lors d’un entretien accordé au média Love Meow .

Pour lui permettre de continuer de vivre sa vie de chat, Baymax a par la suite dû subir une extraction dentaire complète. Malgré cela, elle est restée courageuse, joyeuse et toujours très attentionnée envers son petit. Quelques temps après, les bénévoles se sont également rendus compte que Baymax souffrait de surdité… Une déficience qui ne l’empêchait cependant pas de tisser de profonds liens avec son humaine d’accueil.

© Newborn Kitten Rescue

Tout finit bien

Une fois sevré, Hairy s’est lui aussi rapproché de ses humains. Dans le même temps, il s’est lié d’amitié avec Polka Dot, une petite femelle aveugle du même âge que lui. Devenus inséparables, les 2 chatons ont eu l’immense chance d’être adoptés ensemble !

© Newborn Kitten Rescue

Baymax quant à elle, a également fini par trouver sa famille pour la vie. Renommée Opal, elle vit aujourd’hui sa meilleure vie. “Elle aime vivre comme un chat unique et avoir toute l’attention de sa famille”, ont confirmé ses anges gardiens.

A lire aussi : Le cinglant rappel à l'ordre d'un chat adulte à son jeune congénère ayant pris sa queue pour un jouet (vidéo)

© Newborn Kitten Rescue