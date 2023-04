Abandonnée à l’âge d’un an, une chatte émerveille le quotidien de ses nouveaux adoptants (vidéo)

À l’âge d’un an, Nori avait encore toute la vie devant elle. Pourtant, ses premiers propriétaires ont choisi ce moment pour se débarrasser d’elle sans se soucier de son bien-être… Sauvée in extremis d’une euthanasie, la chatte a rejoint de nouveaux maîtres, et c’est à leurs côtés qu’elle prend une fabuleuse revanche sur la vie !

Nori, la petite « panthère noire », a été proposée à l’adoption à l’âge d’un an seulement, via Facebook. La raison ? Ses anciens propriétaires ne voulaient plus d’elle, tout simplement… Ils s’apprêtaient même à la faire euthanasier ! Par chance, un gentil voisin qui passait par là a décidé de l’héberger jusqu’à ce qu’elle trouve un nouveau foyer.

En un rien de temps, cette jeune chatte pleine de charme a séduit une autre famille, à laquelle elle apporte énormément de bonheur aujourd’hui. Ce « mi-chat, mi-démon » a d’ailleurs des dizaines de milliers de followers sur Instagram, où ses maîtres prennent un malin plaisir à partager des scènes amusantes de leur quotidien.

Des aventures fabuleuses

C’est à Vancouver, au Canada, que la chatte fan de cache-cache a trouvé chaussure à son coussinet. Pour accueillir Nori comme il se doit, ses humains ont acquis un paillasson décoré d’un chat noir. Nori, elle, a décidé d’en faire un griffoir ! En réalité, elle ne venait de dévoiler qu’une toute petite partie de son côté rebelle…

Comme le prouve la vidéo ci-dessus, Nori adore se cacher dans des sacs et surprendre ses maîtres avec ses grandes pupilles dilatées ! La jeune chatte aime également prendre des bains de soleil dans son petit jardin. Son nom désigne une algue comestible, utilisée dans la cuisine japonaise. Pour rendre hommage à cette appellation, ses humains préférés ont choisi de lui offrir un panier en forme de sushi.

Rire, mais sensibiliser

Depuis un an, Nori rend le quotidien de ses maîtres bien plus amusant. Ces derniers sont convaincus qu’en l’adoptant, ils ont pris l’une des meilleures décisions de toute leur vie ! Ils espèrent qu’en partageant leur histoire, ils mettront fin aux stéréotypes que subissent les chats noirs et sensibiliseront les propriétaires à ce fléau.

En effet, comme le rapporte Cole & Marmelade, ces félins sont plus souvent victimes d’euthanasies et ont plus de mal à trouver une famille que leurs congénères. Objets de superstition, ces chats font pourtant de fabuleux compagnons ! Les nombreuses qualités de la petite Nori aideront peut-être certaines personnes à voir au-delà de ces préjugés…