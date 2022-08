Abandonné par sa mère et gravement malade, un chat ayant survécu par miracle suscite un bel élan de solidarité

Little Buddy a eu un début de vie difficile, mais il a réussi à survivre alors que le sort semblait s’acharner contre lui. Aujourd’hui et plus que jamais, ce chat a besoin de toute l’aide qu’il peut trouver, car il souffre d’une maladie grave. Sa propriétaire lance un appel à la solidarité, rapportait le Yorkshire Live.

Celita Alcartio, 38 ans, est mère de famille à Heckmondwike dans le Yorkshire. Elle a ouvert une cagnotte sur la plateforme GoFundMe dans l’espoir de réunir les 3500 livres sterling (4100 euros environ) nécessaires au traitement de son chat, atteint de ce qui semble être un cancer de la bouche.



Elle avait recueilli Little Buddy alors qu’il n’était encore qu’un minuscule chaton de 2 semaines. Il avait été abandonné par sa mère, errante, avec les 2 autres petits de sa portée. La chatte entamait déjà une nouvelle grossesse et ne s’occupait plus d’eux.

Celita Alcartio et d’autres bénévoles avaient trouvé des familles d’accueil pour les autres chatons. Elle avait décidé de prendre Little Buddy en charge. « Je l'ai accueilli et traité comme s'il était mon bébé. Alimentation au biberon à la demande 24h/24 et 7j/7 », raconte-t-elle.

Sa fille Rose, 19 ans, est devenue très proche de Buddy. Elle a énormément participé à son sauvetage en le nourrissant et en prenant soin de lui. « Rose est née le 23 octobre et Little Buddy le 23 septembre, donc nous avons pensé qu’ils étaient destinés l’un à l’autre », dit Celita Alcartio.



Buddy est devenu un grand et beau chat. Si grand d’ailleurs que sa famille pense qu’il est un croisé Maine Coon. « A 7 semaines, il avait l’air d’un chaton de 4 mois. Il est le plus grand chat de la maison », relate sa propriétaire.

« Il est un membre aimé de notre famille et a enduré bien des choses »

Cette dernière s’est effondrée en larmes en apprenant, il y a quelques semaines, que son chat souffre probablement d’un cancer buccal. Elle explique que des grosseurs sont apparues sur sa langue et que, depuis, il ne peut se nourrir normalement. Il doit subir une biopsie.

« 10% des cancers chez les animaux de compagnie sont buccaux. Nous ne savons pas encore si c’en est un, mais d’autres grosseurs se sont formées. Il est un membre aimé de notre famille et a enduré bien des choses. Maintenant, il doit traverser cela », regrette Celita Alcartio.



Elle donne régulièrement des nouvelles de Little Buddy sur la page de la cagnotte. Les dernières ne sont pas réjouissantes, hélas. Le samedi 19 août, elle indiquait que les friandises devenaient trop douloureuses à manger pour le félin et qu’elle les lui coupait en plus petits morceaux pour l’aider à les avaler plus facilement.

