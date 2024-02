Les douces retrouvailles entre un père chat et son chaton font fondre la Toile (vidéo)

Souvent, quand des chats domestiques sont élevés pour se faire adopter, chaque membre de la famille rejoint sa propre maison et poursuit sa vie. Toutefois, il arrive que des félins restent ensemble et entretiennent des liens amicaux très forts. Une vidéo devenue virale l’a récemment prouvé.

William est un papa chat très doux. Lorsqu’il a vu son chaton Alfonso après un certain temps, il l’a couvert d’affection et de tendresse. Peut-être l’avait-il reconnu comme étant son fils, ou qu’il appréciait simplement sa compagnie. Quoi qu’il en soit, les 2 ne se sont plus lâchés et forment à présent un duo très attendrissant.

Ronronnements, siestes partagées, parties de jeux… Ces British Shorthair semblent se connaître depuis toujours, et pour cause ! Ils sont intimement liés par un lien de parenté, puisque William est le père d’Alfonso.

Teddy Kittens / Youtube

Une rencontre planifiée

Cependant, il n’est pas prudent de laisser un père chat aux côtés de ses nouveau-nés, car il risque de les agresser. William n’a donc pas vu son fils pendant un certain temps, jusqu’à ce que ce dernier grandisse un peu. Quand le chaton a eu un mois, une rencontre entre son père et lui a été orchestrée et préparée, comme l’a mentionné Animal Channel.

En effet, certes les félins étaient de la même famille, mais il n’était pas possible de prédire leur réaction en se retrouvant. Pour qu’aucun d’eux ne sorte les griffes et ne blesse l’autre, leurs retrouvailles se sont faites progressivement. Quand leur propriétaire, Irina, a senti qu’ils étaient suffisamment prêts à être laissés ensemble, il a organisé le tendre rendez-vous.

Teddy Kittens / Youtube

Une belle complicité

Ce dernier a été immortalisé à travers une vidéo postée sur la chaîne Youtube Teddy Kittens. Sur les images, on voit le petit chat d’abord craintif en voyant son congénère bien plus grand que lui. Le chaton donne des petits coups de pattes et se cache, mais n’en reste pas moins curieux. Une autre séquence s’ensuit, montrant les chats en train de se faire des câlins.

A lire aussi : Décidé à adopter une chatte et un de ses chatons, un homme rentre finalement chez lui avec toute la portée

On comprend qu’Alfonso a baissé sa garde et qu’il aime désormais partager du temps avec William. Il le câline, s’allonge à ses côtés et lui fait même sa toilette ! Ces images attendrissantes ont récolté près de 14 mille vues en 4 jours seulement. Les internautes ont été touchés par cette belle relation et notamment par le comportement affectueux de papa William. Ce qui est certain, c’est que le chaton ne manquera pas d’affection !