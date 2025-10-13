À Montréal, une exposition rend hommage aux chats qui ont marqué la ville à travers les époques

Les chats font partie de nos vies et certains nous marquent à jamais. Ils peuvent devenir emblématiques d’un quartier, d’une ruelle, ou encore, d’un commerce. Tout comme les habitants d’une ville, ils ont leur place dans la communauté et pour cela, Montréal a décidé de les mettre à l’honneur.

Depuis le 12 septembre dernier et pendant un mois, Le Miaousée, musée du chat à Montréal (Canada), présente une exposition temporaire appelée Miaoutréal : L'histoire des chats de Montréal. Les photographies, affiches et divers éléments exposés retracent l’histoire des félins qui ont marqué la communauté montréalaise.

Une boule de poils qui fait la sieste sous une voiture, un félin amical qui accourt pour recevoir des câlins ou des yeux brillants dans la nuit, nos amis les chats sont partout autour de nous. Ils font partie de la communauté à part entière et pour de nombreux habitants, comme Nahani, directrice générale du Miaousée, ils méritent d’être représentés.

The Concordian

Des chats à travers l’histoire

La ville de Montréal a connu de nombreux chats emblématiques. Dans une petite présentation du musée, le média The Concordian a évoqué le matou Humbert, figure d’un établissement de dépannage local. Et la présence des félins parmi les locaux ne date pas d’hier ! En réalité, le personnel a présenté des photographies datant de 1864. Elles mettent en évidence la cohabitation entre Montréalais et boules de poils, déjà à l’époque.

Un combat derrière cette exposition

Pour Nahani, en plus de replonger les habitants dans des souvenirs, cette exposition reflète aussi un combat. Elle souhaiterait que les félins sauvés soient mieux considérés et que les organismes de sauvetage soient reconnus pour leur travail. De ce fait, les représentants du refuge Kitty-Kat Rescue ont pu bénéficier d’un espace pour sensibiliser le public et collecter des fonds.

A lire aussi : Sentant la tristesse envahir sa maîtresse, cette chatte lui apporte délicatement son jouet préféré pour la réconforter (vidéo)

Nancy-Ann Michaud, la fondatrice de l’organisme, vend des bijoux fabriqués localement sur place afin de récolter de l’argent pour le refuge. Cela lui donne aussi l’occasion de discuter avec les visiteurs et de défendre la cause animale : « Je crois que ce que Nahani a créé est vraiment nécessaire […] Personne ne connaît tous ceux qui travaillent en coulisses pour sauver les chats. C'est une révélation : les gens comprennent qu'adopter un chat est une démarche sérieuse, un membre de la famille. Et les visiteurs du musée apprennent énormément sur les chats », partageait-elle.