À l’occasion des retrouvailles avec son chat, une femme fait une rencontre fortuite qui va changer sa vie

Jamie McCall a été dévastée par la disparition de son chat, Tucker, survenue en plein voyage dans la ville de Cleveland (États-Unis). Par miracle, il a été retrouvé quelques heures plus tard par une femme au grand cœur. Cet évènement a marqué le début d’une histoire fabuleuse.

Il y a quelques semaines, Jamie McCall a quitté la Floride pour le Michigan, à environ 2200 km de sa ville d’origine. Pendant son long trajet, elle fut accompagnée de son chat, Tucker, qui l’a également suivie lors d’une étape dans un hôtel de la ville de Cleveland, dans le Tennessee.

Une soirée qui vire au drame

Malheureusement, cette nuit-là, Tucker a pris la fuite. La disparition de cet « as de l’évasion » a plongé sa maîtresse dans un profond désarroi. « Je l’ai cherché partout pendant des heures, mais je ne pouvais pas le trouver », confie-t-elle à People.

Jamie McCall / Facebook

Le lendemain, Jamie McCall n’a pas eu d’autre choix que de poursuivre sa route. Avant de s’en aller vers le Michigan, elle a posté une annonce sur les réseaux sociaux, dans l’espoir de retrouver son félin adoré un jour ou l’autre.

La disparition de Tucker venait s’ajouter à une longue liste de souffrances pour Jamie : « C’était le chat de mon compagnon, qui m’a quitté il y a quelques années des suites d’un cancer. Ensuite, mon petit-fils, mon père, et mon frère sont décédés. Pendant tout ce temps, Tucker était à mes côtés ».

Une rencontre bouleversante

À sa grande surprise, le félin a donné signe de vie bien plus vite que prévu. 2 jours plus tard, une femme nommée Holly Lillard mettait la main sur Tucker, et l'a signalé sur les réseaux sociaux, avant de retrouver la trace du message de Jamie.

LOST & FOUND PETS: Bradley, Polk, Meigs, Mcminn and Hamilton Co Tennessee / Facebook

Le problème, c’est que la maîtresse du félin était déjà arrivée dans le Michigan. Jamie était « financièrement incapable » de ramener son chat auprès d’elle, mais Holly n’avait pas fini de la surprendre !

Ses grands-parents avaient eux aussi une maison dans le Michigan, et prévoyaient de s’y rendre le mois suivant. De cette manière, Tucker les a suivis à bord de leur véhicule, et a pu retrouver son humaine préférée quelques jours plus tard. « Quelles étaient les chances pour que cela se produise ? » a déclaré Jamie.

ABC News / Facebook

Entre-temps, les 2 femmes se sont liées d’une amitié soudée. « Pendant le mois où Tucker était chez elle, on s’appelait tous les jours. Nous sommes devenues une famille en quelque sorte. Je savais qu’avec elle, mon chat était entre de bonnes mains », raconte Jamie.

U ne amie précieuse

Cette dernière a tenu à donner de l’argent à Holly pour la remercier de sa gentillesse, mais celle-ci ne l’a pas accepté. En plus d’avoir sauvé Tucker, c’est elle qui a décidé d'offrir un petit pécule à Jamie. « Ça m’a fait du bien d’aider cette dame, c’était vraiment bon pour mon âme », explique Holly.

Jamie McCall

Jamie a vécu des retrouvailles « merveilleuses » avec Tucker, et par la même occasion, elle a gagné une amie « incroyable ». Cette aventure « bouleversante » restera à jamais gravée dans sa mémoire. Aujourd’hui, à chaque fois qu’elle caresse son chat adoré, elle pense à la chance qu’elle a eue de croiser le destin de Holly.