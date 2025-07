À 13 ans, elle se retrouve au refuge après le décès de sa maîtresse et doit tout réapprendre

Spoona, une chatte de 13 ans reconnaissable par sa robe calico et sa polydactylie, a posé les pattes au Fairhaven Animal Control and Shelter, dans le Massachusetts (États-Unis), début juin. Depuis, ses bienfaiteurs tentent d'améliorer son quotidien et de faire en sorte qu'elle se sente mieux dans sa peau. Cela passe notamment par un régime alimentaire, mais également par la recherche d'une famille qui saura prendre soin d'elle comme l'a fait son ancienne propriétaire.

En effet, Spoona n'est pas une féline de la rue. Comme l’a indiqué Cole & Marmalade, elle vivait aux côtés d’une propriétaire aimante dont la vie s’est brutalement arrêtée à 43 ans seulement. La femme a souffert d'un cancer qui a rapidement gagné son organisme. Après quelques mois, elle n’a malheureusement pas survécu.

Fairhaven Animal Control and Shelter / Facebook

Un changement difficile

Sûrement plongée dans sa maladie, la quarantenaire n'a pas prévu la suite pour sa chatte Spoona. Aucun membre de la famille ne pouvait récupérer l'animal, alors il a été placé au refuge. Ses premiers jours sur place ont été très difficiles, car il était craintif, il avait beaucoup de mal à s'adapter à son nouvel environnement.

Ses bienfaiteurs ont tout fait pour le mettre à l'aise et se sont fait la promesse de prendre soin de lui. Spoona avait besoin de reprendre confiance en elle, et cela passait notamment par un régime. En effet, la chatte pesait 13 kilos, ce qui avait des conséquences sur sa santé, entre autres. Elle suit alors une alimentation adaptée pour perdre du poids et, à terme, se sentir mieux.

Pour le personnel du refuge, l'autre traitement le plus efficace serait qu'elle se fasse adopter et qu'elle quitte les lieux au plus vite, car elle ne s’y sent pas bien : « Beaucoup de refuges ne lui auraient même pas donné sa chance à cause de son âge et de ses miaulements agaçants, mais nous savons qu'elle a un grand cœur au fond de la poitrine ; elle a juste besoin d'aide pour le retrouver ! », assurait un porte-parole.