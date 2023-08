9 vies menacées : une chatte est violemment jetée sur une autoroute alors qu'elle attend des chatons

Il y a quelques mois, une rencontre bouleversante marquait les bénévoles du San Antonio Pets Alive. Ils ont accueilli Pacifica, une chatte courageuse victime d’un « incident déchirant » : avant d’arriver dans ce refuge des États-Unis, la féline avait été jetée d’une voiture en marche sur l’autoroute. « Elle a même failli passer par-dessus le viaduc », ont précisé les bénévoles.

De lourdes souffrances

Ces derniers n’ont pas tardé à constater l’étendue des blessures qu’elle avait subies. « Tout le côté gauche du dos de Pacifica a été complètement brûlé pendant l’incident, ont-ils ajouté, son corps de 3 kg ayant violemment heurté l’asphalte chaud lorsqu’elle a été éjectée du véhicule. »

San Antonio Pets Alive / Facebook

Malheureusement, ce n’était pas tout : Pacifica était enceinte, comme le rapporte News 4 San Antonio. En sachant cela, les bénévoles du San Antonio Pets Alive ont mis les bouchées doubles pour aider la féline à se remettre de ses blessures et lui offrir une nouvelle chance.

Un véritable miracle

Contre toute attente, « Pacifica a donné naissance à 8 chatons magnifiques et en parfaite santé » quelques jours plus tard, pour le plus grand bonheur de ses bienfaiteurs. Pour eux, ainsi que pour les internautes, il s’agissait là d’un véritable miracle.

San Antonio Pets Alive / Facebook

Sur Facebook, de nombreux individus ont fait part de leur soulagement et de leur gratitude envers les bénévoles. « Nous remercions tous ces anges qui leur ont permis d’être sains et saufs », « Je souhaite à tous ces chats de trouver la famille de leurs rêves le plus rapidement possible », « Ces chatons et leur maman sont magnifiques », a-t-on pu lire sur le réseau social.

San Antonio Pets Alive / Facebook

Heureusement, l’histoire de Pacifica et de ses bébés se termine bien mieux qu’elle n’a commencé : les félins ont tous été adoptés en un rien de temps ! Leur récit, loin d’être passé inaperçu, avait touché les cœurs de nombreuses personnes, désireuses de venir en aide à ces animaux vulnérables. Après avoir vécu l’horreur, Pacifica et ses chatons peuvent enfin entamer un nouveau départ sous le signe de l’amour et de la sérénité.