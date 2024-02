Un chat au regard triste se transforme en retrouvant son propriétaire après 2 ans de séparation

Il y a quelques années maintenant, nos vies et nos quotidiens ont été bouleversés par la pandémie de Covid-19. Le monde entier a été confiné et certaines personnes sont restées loin de leurs proches pendant longtemps. Philip est un chat, mais a lui aussi souffert de toutes ces contraintes.

William Pilapil, un utilisateur de la plateforme Reddit, a partagé une histoire qui l’a profondément touché il y a plusieurs années. L’homme a été contraint de se séparer de son chat durant 2 ans, mais ne l’a jamais oublié. La boule de poils aussi gardait un tendre souvenir de son maître et n’a été apaisée qu’en le retrouvant.

Tout commence en début d’année 2020, lorsque les habitants des 4 coins du globe ont compris qu’un virus se développait à grande vitesse à travers les frontières. À l’époque, William vivait aux Philippines avec son plus fidèle ami Philip, rapportait Cole & Marmalade. Ni l’homme, ni le croisé British Shorthair et Scottish Fold ne s’attendaient à devoir vivre loin de l’autre pendant de longs mois.

© William Pilapil / Reddit

Un séjour plus long que prévu

Quand la pandémie n’était qu’à son commencement, William a souhaité soutenir sa mère qui travaillait à Hong Kong, en Chine. Pendant ce temps, son chat est resté aux côtés d’un proche dans son logement. Malheureusement, la situation a pris une tournure dramatique lorsque le coronavirus s’est massivement propagé.

William est resté confiné sur le territoire chinois et n’avait aucune possibilité de rentrer chez lui. Il ne pouvait pas retourner auprès de Philip et a dû se contenter d’attendre. De son côté, le quadrupède a commencé à trouver le temps très long et s’est doucement langui de son humain aimant. Sur une photo prise à cette période et partagée sur Reddit, le pauvre chat apparaît totalement déprimé, le minois tout triste.

© William Pilapil / Reddit

Des retrouvailles tant attendues

Les internautes avaient été nombreux à interagir avec la publication et étaient majoritairement peinés par la situation des amis. Ils ont demandé des nouvelles à William des mois plus tard, souhaitant savoir s’il avait retrouvé son chat.

Dans une mise à jour, William explique qu’il a pu regagner son pays après 2 ans et 4 mois d’absence. À son retour, Philip l’attendait et les 2 ont repris leur quotidien comme s’ils ne s’étaient jamais séparés. Une chose seulement avait changé : le regard du félin. Heureux d’avoir retrouvé sa personne préférée, il a troqué sa triste mine contre un visage joyeux, apaisé. Preuve à l’appui, un cliché partagé par son propriétaire. Lequel a mis du baume au cœur des internautes inquiets.