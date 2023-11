Rico, le chat sauvé de la rue devenu source de réconfort pour les patients d'une clinique vétérinaire

Meryem Imrani est vétérinaire à Casablanca, au Maroc. Un jour, alors qu’elle se dirigeait vers son cabinet, elle avait découvert un chaton errant extrêmement mal en point. Elle l’avait recueilli et longuement soigné.



Cabinet Vétérinaire Imrani / Instagram

Le petit félin était totalement rétabli et avait bien grandi. Sa personnalité attachante s’est révélée et sa bienfaitrice est littéralement tombée sous son charme. Il était temps pour lui d’avoir sa propre famille, mais la vétérinaire savait pertinemment qu’il lui serait impossible de s’en séparer.



Cabinet Vétérinaire Imrani / Instagram

« Je n'ai même pas essayé de lui trouver une autre maison, raconte la jeune femme à The Dodo. Je remercie le ciel jour et nuit de m'avoir donné la possibilité de le sauver ».

Elle a appelé le chaton Rico. Ce dernier est devenu un très beau chat adulte et vit, depuis, au cabinet vétérinaire de sa maîtresse.



Cabinet Vétérinaire Imrani / Instagram

Il s’est spontanément mis à réconforter les patients admis par sa propriétaire. Chaque fois qu’un animal arrive pour se faire examiner ou traiter par Meryem Imrani, Rico vient vers lui pour le rassurer et lui faire comprendre qu’il est entre de bonnes mains.

Rico, sauveur d’un chaton en grande souffrance

Récemment, la vétérinaire casablancaise a pris en charge un chaton roux dont les chances de survie paraissaient minimes. La personne qui le lui a amené pensait qu’il fallait l’euthanasier. Meryem Imrani n’était évidemment pas de cet avis et a décidé de tout tenter pour le sauver.



Cabinet Vétérinaire Imrani / Instagram

Rico est resté aux côtés de son jeune congénère pendant qu’il était sous perfusion et se battait pour rester en vie. Le petit minet a finalement survécu, et pour la vétérinaire, Rico y est pour beaucoup. Sa présence, sa chaleur et son affection ont fait la différence.



Cabinet Vétérinaire Imrani / Instagram

Le chaton miraculé se porte de mieux en mieux. Meryem Imrani lui a même trouvé un adoptant. Elle et Rico peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli.

Cabinet Vétérinaire Imrani / Instagram